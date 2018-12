Tunisie: L'appétit vient en gagnant... L'appétit vient en gagnant...

Darragi, Khelil, Ifa et Haddad d'entrée

Le grand casse-tête pour Chiheb Ellili est sans doute les nombreuses blessures qui ont touché la majorité des joueurs-cadres. A peine qu'il retrouve un ou deux joueurs, qu'il en perd autant, voire plus. Aujourd'hui, c'est un match retard à jouer devant l'ESMétlaoui. Un match très important et délicat contrairement à ce qu'on peut croire.

Après ces derniers bons et probants résultats, l'équipe «rouge et blanc» a regagné la confiance, mais en même temps, les joueurs peuvent tomber dans la facilité et l'autosatisfaction. Deux choses qui peuvent rendre ce match ingérable. C'est d'ailleurs le point sur lequel a insisté Ellili auprès de ses joueurs. Il faut respecter l'ESMétlatoui, qui aura besoin de points et rester sur la dynamique des victoires. Tout en gardant son humilité. Si face à Tataouine, le CA a évolué avec des jeunes éléments comme Laâbidi et Salhi, cet après-midi, des cadres vont retrouver l'équipe-type. Ifa Darragi, Khélil, ménagés pour blessures après le match retour contre Al Hilal, sont attendus dans l'équipe-type, à moins que l'entraîneur ne décide autrement. Chammakhi, véritable révélation en attaque, sera de nouveau placé en pointe. Au milieu, Haddad et Mecharek partiront d'entrée.

Le CA optera pour un plan de jeu offensif pour confirmer son réveil et rassurer ses fans.

Progresser...

Le plus important pour le CA est de confirmer ses progrès surtout sur le plan mental. La succession des matches n'a pas handicapé l'équipe et les joueurs, mais au contraire, cela les a stimulés et motivés. Ces progrès doivent être confirmés dès le match de cet après-midi contre l'ESM. Au-dela des joueurs et des plans de jeu, l'équipe doit réussir à rassurer et à mettre de l'impact dans tous les secteurs du jeu.

Le plus important, c'est que le CA puisse récupérer ses joueurs blessés avant le début de la Ligue des champions.

Heureusement qu'il y a des solutions valables sur le banc, mais toujours est-il que des joueurs comme Jaziri, Ifa, Ben Yahia, Comparé, Darragi, Khefifi sont des pièces-maîtresses qui, en cas d'absence, pèsent lourd sur le rendement collectif. Pour le moment, il s'agit de gagner 3 points et de respirer davantage. Le plus dur reste encore à faire avec un mois de janvier chargé et décisif.