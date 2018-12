Tunisie: Est-ce l'amorce d'une reprise en main ?

Une réunion surprise bien préparée

La réunion a pris au dépourvu autant l'opinion que les observateurs, même les plus avertis, et semble pourtant avoir fait l'objet d'une préparation minutieuse aussi bien sur la forme que sur le fond.

Certes, des observateurs tant nationaux qu'internationaux n'ont pas manqué de se montrer dubitatifs, faisant remarquer la similarité de l'initiative d'avec les anciennes rencontres des accords de Carthage et les tentatives du gouvernement d'union nationale, mais la démarche en cours ne s'adresse qu'à la nouvelle majorité de coalition tout en associant les forces sociales majeures.

La responsabilité naturelle de la majorité

Le président de la République a ainsi insisté sur la responsabilité naturelle incombant à cette majorité parlementaire et au gouvernement qui en est issu, sans adversité, tout en assumant son propre rôle et celui du président de l'Assemblée des représentants du peuple dans la sortie de crise envisagée.

Le mouvement Ennahdha a réagi en estimant que la rencontre a donné un signal positif aux Tunisiens, d'autant plus qu'elle finit par un appel à une deuxième réunion au cours de la semaine prochaine, pour discuter des résultats des négociations entre le gouvernement et l'Ugtt. Et le parti islamiste d'indiquer que le président de la République est le symbole de l'unité nationale.

De son côté, Mohsen Marzouk a exprimé sa conviction que le pouvoir a donné, à l'occasion, l'image qui sied à la conjoncture actuelle.

Un climat empreint de compromis

Même si les discussions entre les participants à la réunion n'ont pas été diffusées, des indiscrétions ont rapporté un climat empreint de courtoisie et de responsabilité. Sachant qu'aussi bien Youssef Chahed que Noureddine Taboubi ont montré une grande détermination à déminer la crise sociale par un compromis qui permette d'annuler la grève du 17 janvier.

Il est important de signaler que la réflexion est allée au-delà de la question des salaires de la fonction publique pour s'attaquer à la profonde crise économique et sociale que traverse le pays depuis des années et à la situation des finances publiques, laquelle affaiblit les capacités de l'Etat en matière d'investissements sociaux, d'infrastructures et de développement, notamment dans les régions.

BCE reprend l'initiative

En rassemblant autour de lui l'ensemble des décideurs politiques en place, BCE sort de l'isolement relatif dans lequel avaient semblé l'enfermer ses désaccords publics avec Chahed. Mais seule la suite des événements pourra nous indiquer s'il ne fait que reculer pour mieux sauter ou si le sauvetage du pays s'est sérieusement imposé à tous. Et l'on peut espérer, si cette hypothèse se confirme, que nous assistons peut-être à l'amorce d'une véritable reprise en main de nature à sauver la transition démocratique et à garantir aux élections prochaines un succès prometteur.