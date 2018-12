Tunisie: Clément pour l'EST, compliqué pour le CA

Auteur d'une fin de saison époustouflante, la bande à Mouine Chaâbani est tombée dans un groupe assez abordable avec des clubs qui ont une expérience africaine très limitée (FC Platinum et Horoya AC).

Mais attention, l'EST retrouvera face à lui un club d'un gros calibre, doté d'une solide expérience : le fameux club sud-africain d'Orlando Pirates. Les « Noir et Blanc» ont déjà conquis ce trophée en 1995, après avoir battu le géant club ivoirien ASEC Mimosas lors d'un match complètement fou, où les Sud-Africains ont inscrit un but mortel à la fin du match, sur la pelouse du fameux Stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan. De surcroît, les Pirates ont été finalistes malheureux en 2015 face à Al Ahly. Par ailleurs, ils ont également perdu la finale de la Coupe de la CAF en 2015 face à l'Etoile Sportive du Sahel. Une formation technique, physique, expérimentée et qui compte sur des joueurs de qualité qui vont certainement poser quelques problèmes aux camarades de Youssef Blaïli. Mais finalement l'EST, tenant du titre, reste toujours le favori de ce groupe. Expérience, solidité du groupe (malgré la petite prestation au mondial des clubs) et une ossature conservée en attendant des renforts, l'EST part déjà avec les faveurs des pronostics pour jouer les premiers rôles.

Le groupe de la mort...

Le Club Africain hérite d'un groupe très costaud. L'ogre du football congolais TP Mazemby (vainque de la C1 à 5 reprises) est intouchable, Al Ismaïly, même en reconstruction, reste un adversaire très dangereux et solide. Pour sa part, le CS Constantinois peut également jouer ses chances dans ce groupe, bien qu'il n'ait pas d'expérience honorable à l'échelle africaine.

Là, clairement, dès la phase des poules, nous allons avoir des informations sur ce que valent les coéquipiers de Bilel Ifa, qui ont pu surmonter leurs difficultés et se rattraper avec cette qualification si pénible après un début de saison cataclysmique. Toutefois, si les Clubistes veulent aller loin en Ligue des champions et montrer un meilleur visage, les joueurs doivent aussi être au meilleur de leur forme dans les moments importants de cette aventure africaine. Par conséquent, quelques renforts dans ce mercato hivernal seront également très bénéfiques. Et le plus important, c'est que les joueurs blessés reviennent et que l'on finisse avec la poisse des absences et blessures répétitives. Un groupe difficile, ça c'est sûr, mais un calendrier qui peut offrir des points dans les deux premières journées avec l'obligation de gagner face à Constantine à la première journée.

Le Programme du CA et de l'EST

1ère journée : 11-13 janvier 2019

Horoya AC (Guinée)-Espérance Sportive de Tunis

Club Africain- CS Constantinois (Algérie)

2e journée : 18-20 janvier 2019

Espérance Sportive de Tunis- FC Platinum (Zimbabwe)

Al Ismaïly (Egypte)-Club Africain

3e journée : 1-3 février 2019

Orlando Pirates (Afrique du Sud)-Espérance Sportive de Tunis

TP Mazembe (RD Congo)-Club Africain

4e journée : 12-13 février 2019

Espérance Sportive de Tunis-Orlando Pirates (Afrique du Sud)

Club Africain-TP Mazembe (RD Congo)

5e journée : 8-10 mars 2019

Espérance Sportive de Tunis- Horoya AC (Guinée)

CS Constantinois (Algérie)-Club Africain

6e journée : 15-17 mars 2019

FC Platinum (Zimbabwe)-Espérance Sportive de Tunis

Club Africain-Al Ismaïly (Egypte)