Cote d'Ivoire: Vitib - Deux nouvelles entreprises agréées annoncent la création de près de 2500 emplois...

D'ici cinq, il sera créé près de 2500 emplois directs en Côte d'Ivoire grâce aux entreprises Grolleau Europhane-Afrique (300) et la startup Digital Hub (2000).

L'information a été donnée par les deux directeur généraux des dites entreprises, le vendredi 28 décembre, à Grand-Bassam, lors de la cérémonie de remise de leurs différents agréments d'implantation au sein du Village des Technologies de l'information et de la Biotechnologie (VITIB SA).

« Un sentiment de joie qui m'anime surtout que je travaille sur une population assez sensible, le monde rural. Il me faut donc il faut un cadre plus adapté pour pouvoir déployer mes solutions technologiques qui concourent à l'autonomisation et à la rentabilisation de la productivité des d'agriculteurs », a indiqué Zoudi Patricia, directrice de Digital Hub. Et d'exprimer sa gratitude à la zone franche qui permet désormais l'intégration des pme à son sein.

« A travers Digital Hub, nous comptons créer plus de 2000 emplois d'ici les cinq prochaines années en fonction de notre pénétration et implantation dans les villages ivoiriens», a-t-elle expliqué. « Une satisfaction pour nous dans la mesure où notre entrée au sein du Vitib, nous offre plusieurs avantages (fiscaux et douaniers) et au-delà, un cadre plus adapté à notre image », s'est félicité Alain Kouadio, directeur général de Grolleau Europhane-Afrique. Et d'ajouter : Dès le premier trimestre de 2019, nous comptons démarrer les travaux d'implantation.

« En articulant nos activités dans l'importation, la distribution, l'assemblage de produits électriques et télécom, nous comptons mettre à disposition des jeunes 200 à 300 emplois d'ici cinq », a-t-il indiqué.« Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de la zone franche après avoir rempli toutes les conditionnalités requises. Nous sommes disposés à vous assister, à vous accompagner dans tout ce qui concerne les domaines d'intervention du village », a indiqué pour sa part Philippe Pango, directeur général du Vitib.

M. Pango a saisi cette occasion pour expliquer l'entrée des startups au sein du Vitib. « Nous avons taillé sur mesure un programme qui s'appelle pépinière qui permet aux startups de postuler à la Zone franche et de bénéficier de tous les avantages fiscaux et douaniers comme le font d'autres grandes entreprises. C'est la fin d'un Vitib perçu comme une destination uniquement réservée aux grandes sociétés. Mais une démocratisation de la chose. Le Vitib est une réalité pour toute entreprise tic ou biotech qui veut venir s'installer ici à Bassam », a-t-il argumenté.