Soudan: Le Ministère des AE condamne l'Attentat Terroriste à Gizeh

Khartoum — 2O18 (SUNA)- Le Ministère des Affaires Etrangères a condamné de Plus Grande Fermeté l'Attentat Terroriste commis contre un Bus transportant des Touristes Vietnamiens dans la Région de Giza en Egypte.

Dans une Déclaration Publiée Samedi, le Ministère a réitéré son Rejet et sa Condamnation de Toutes les Actes et Activités qui ciblent des Personnes Innocentes, Menacent la Sécurité et la Stabilité et Perturbent le Développement et les Activités Economiques et Sociales dans l'Egypte.

Le Ministère des Affaires Etrangères a affirmé la Totale Solidarité du Soudan avec l'Egypte face au Terrorisme et s'est déclaré Confiant que de Telles Attaques Désespérées ne Porteraient pas Atteinte à la Stabilité et au Courage de l'Egypte.

Le Ministre des AE a exprimé ses Sincères Condoléances aux Familles des Victimes de l'Attentat.