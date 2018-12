Burkina Faso: L'abécédaire de l'année - 2018 de A à Z

A l'image de l'année précédente, 2018 a été assombrie par de multiples attaques terroristes, avec pour principales cibles nos forces de défense et de sécurité. Heureusement qu'il y a eu quelques éclaircies qui permettent de garder espoir, et l'abécédaire que nous vous proposons aide à se faire une idée des faits marquants de l'année écoulée, en bon comme en mauvais. Bien sûr, le choix des événements ne pourrait se faire sans une petite dose de subjectivité. Ainsi en est-il de toute œuvre humaine qui n'est jamais parfaite et nous espérons que nos lecteurs le comprendront.

A comme Apollinaire Compaoré

Parti de rien, il est aujourd'hui considéré comme un héros avec plusieurs cordes à son arc : télécoms, assurances, hôtellerie, transports, ... Apollinaire T. Compaoré est une figure de proue dans le monde des affaires au Burkina. En juin dernier, le leader du groupe Planor Afrique inaugurait son entreprise financière : Wendkuni Bank International. Cerise sur le gâteau, il est depuis le vendredi 12 décembre le président du Conseil national du patronat burkinabè.

B comme Bouda

Alors que l'étau terroriste qui enserre le Burkina n'a jamais été aussi étouffant qu'en 2018, ce n'est pas pour ses victoires au front mais pour ses buzz sur la toile que le ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, a fait parler de lui. Quand ce n'est pas la définition qu'il donne du mot « infanterie » qui suscite commentaires et railleries, c'est son bunker érigé dans son Manga natal qui fait jaser. Et on oublie d'autres incartades de celui que les activistes des réseaux sociaux surnomment désormais « Jean-Claude Van Damme ».

C comme Chine

Il s'agit là d'un pays avec lequel le Burkina a renoué ses relations diplomatiques le 24 mai 2018. Cette nouvelle aventure avec Pékin a suscité beaucoup d'interrogations dont essentiellement celles-ci : qu'a bien pu promettre Xi Jinping à Roch pour qu'il divorce d'avec Taipei ? Que gagnera le Burkina dans cette nouvelle idylle avec le dragon chinois ? Toujours est-il que, depuis lors, le nouvel ami s'est engagé sur plusieurs fronts, notamment le soutien à la formation professionnelle, l'assistance technique en agriculture, l'importation de la technique solaire, la construction d'hôpitaux,...

D comme Dozo

Le mercredi 12 septembre 2018, une scène d'une rare violence a éclaté à Karangasso-Vigué, opposant les groupes d'auto-défense Koglwéogo à la confrérie des chasseurs traditionnels « Dozo » soutenue par la population de cette commune rurale située à une trentaine de km de Bobo-Dioulasso. Cette énième conflagration entre les deux camps a détonné parce que les « Dozo », avec la bénédiction des habitants, se sont rendus chez les Koglwéogo pour démanteler vaille que vaille le QG des gardiens de la brousse, considérés comme des indésirables à l'ouest du pays.

E comme Echangeur

C'est assurément l'une des plus grandes réalisations du génie civil au Burkina. Après 36 mois de travaux, l'échangeur du Nord a été inauguré en grande pompe le 15 novembre dernier, donnant lieu à un débat sur la paternité de ce majestueux et tentaculaire ouvrage. A peine ouverte, l'infrastructure, de 70 milliards de francs CFA et qui fascine autant qu'elle déroute, a enregistré ses premiers accidents et ses premières dégradations du fait des usagers qui s'adonnent à cœur joie dans aux excès de vitesse.

F comme Fonds commun

S'il y a bien une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive cette année 2018, c'est le fonds commun ; ces primes des agents du ministère de l'Economie passées de 7,43 milliards de FCFA en 2010 à près de 55 milliards de FCFA en 2017, créant une offuscation de l'opinion nationale et un bras de fer sans pareil entre la ministre Rosine Hadizatou Coulibaly/Sori et la Coordination des syndicats du ministère des Finances (CS-MEF). Malgré les grèves, sit-in et autres protestations, pour qu'on ne touche à sa « manne », la CS-MEF a eu son fonds commun plafonné à 25% du salaire des travailleurs par la loi des finances 2019.

G comme grève

Comme 2017, où on a enregistré au total 62 grèves, le front social est resté en ébullition en 2018. Des mots d'ordre se sont succédé et en plus des agents de l'Etat, d'autres acteurs se sont signalés : il s'agit des chauffeurs routiers, qui ont paralysé le pays durant deux jours environ. L'une des conséquences aussi de cette grogne continue est le licenciement de dix GSP (Gardes de sécurité pénitentiaire).

H comme Honoris causa

Le 19 décembre 2018, le président Roch Kaboré a été fait Docteur honoris causa de l'université de Bourgogne à Dijon en France. En reconnaissance « de la qualité des œuvres de l'homme dans les efforts de développement » selon le président de cette université. De 1975 à 1980, Roch y a étudié et décroché un DESS en Gestion. C'est également là qu'il a rencontré son épouse, Sika. Roch a dédié ce diplôme à la jeunesse burkinabè, fer de lance de l'insurrection populaire en 2014.

I Comme Imposition

De nouvelles taxes entreront en vigueur en 2019. En plus des impositions sur les plus-values, seront concernés les véhicules à quatre roues, les boissons alcoolisées ou non, le café, le thé, les billets d'avion, la parfumerie et les armes. En somme, des taxes comme s'il en pleuvait.

J comme justice

Elle aura été sur la brèche tout au long de l'année avec le dossier du putsch manqué. On l'a également vu à l'œuvre dans les affaires Auguste Denise Barry et Safiatou Lopez. La justice a aussi été à l'ouvrage dans le dossier Thomas Sankara dans lequel la France a déclassifié certaines archives, et dans le dossier Norbert Zongo avec l'avis favorable à l'extradition de François Compaoré prononcé par la cour d'appel de Paris. Les attentes des populations sont toujours grandes envers cette institution.

K comme Koglwéogo

Membre actif d'un Koglwéogo, les fameux groupes d'autodéfense, et président de la section de Diapaga dans la région de l'Est, Lamoudi Combary, s'est vu décerner la médaille d'honneur des collectivités locales à Fada N'Gourma. L'existence de ces justiciers de la brousse ne fait toujours pas l'unanimité au sein des populations. La structure est bien accueillies par certains ; d'autres par contre réclament leur dissolution, leur simple évocation rimant avec débordements selon eux. Raisons avancées, les bavures par-ci par-là, dont l'une des plus tragiques a eu lieu le 21 novembre dernier à Tanghin et s'est soldée par des pertes en vie humaine en leur sein et parmi les bouchers avec qui il y a eu des fictions.

L comme Lopez

Faut-il vraiment croire que le malheur ne vient jamais seul ? Elle s'est effondrée dans la nuit du 22 au 23 août suite au décès de son père, et les choses sont allées de Charybde en Scylla pour la présidente d'honneur du Cadre de concertation des OSC. Soupçonnée par la justice, son domicile est d'abord encerclé puis perquisitionné dans la soirée du 29 août 2018. S'en est suivie son arrestation quelques heures plus tard pour «complot et incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline». Depuis lors, Dame Lopez croupit en cellule à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACA). Aux dernières nouvelles, elle aurait des problèmes de santé et n'arriverait pas à marcher.

M comme Manga

Ville hôte cette année de la célébration de la fête nationale, la capitale du Centre-Sud s'est muée à l'approche des festivités en véritable chantier à ciel ouvert. La cité de l'Epervier a ainsi pu bénéficier de nombreuses infrastructures, notamment de voiries. Seul bémol : de nombreux travaux n'ont pu être achevés à temps pour la parade civile et militaire, qui a été ouverte sur une note mystique avec la prestation de la troupe Guinguéré.

N comme Norbert

Ce dossier est resté pendant durant le règne de Blaise Compaoré, son frère cadet, François, y étant régulièrement cité, mais l'année 2018 s'est révélée plutôt bonne pour ses défenseurs, avec cette demande d'extradition du principal inculpé qui a été jugée favorable par la justice française, le 5 décembre dernier. C'est vrai que le temps de la justice n'est pas celui des hommes, mais gageons que très bientôt, la vérité éclatera, vérité attendue depuis l'assassinat du directeur de publication de l'Indépendant le 13 décembre 1998 en rase-campagne du côté de Sapouy.

O comme Ouattara

Le 12 décembre dernier à Washington, le prix africain de l'excellence dans la recherche en sciences physiques spatiales (Africa Award for Research Excellence in Space Science) a été remis à trois lauréats parmi lesquels notre compatriote Fréderic Ouattara : Vice-président de l'université Norbert Zongo de Koudougou, il est professeur titulaire d'université en physique et hélio physique météorologie de l'espace. Le récipiendaire est aussi thermicien, épistémologiste, historien et didacticien des sciences.

P Comme Procès

Débuté le 27 février 2018, l'interrogatoire des 84 accusés dans le cadre du procès du coup d'Etat manqué de septembre 2015 interviendra trois mois plus tard, le temps de vider les débats sur les exceptions de procédures, les préalables ou encore les préliminaires. Des mis en cause présents dans le box des accusés, il ne reste plus qu'au général de gendarmerie, Djibrill Bassolé, à s'expliquer sur les faits à lui reprochés par le parquet militaire.

Q comme Qualifié

On aaurait pu mettre un point d'interrogation pour se demander si les Etalons du Burkina se qualifieraient pour la CAN 2019 de football. C'est très peu évident car la chance d'élimination est la probabilité la réalisable. Le Burkina n'a plus son destin en main et doit battre la Mauritanie en mars 2019 à Ouagadougou et espérer sur une hypothétique défaite de l'Angola face au Botswana. C'est ce qu'on appelle ne pas avoir son destin en main.

Par contre, les Juniors eux ont eu le droit de disputer la phase finale de la CAN U20, qui aura lieu au Niger du 7 au 20 février prochain. Ce n'était plus arrivé depuis 2007 où la génération des Charles Kaboré, Alain Traoré, Daouda Diakité et Salif Dianda avait participé à la coupe d'Afrique des juniors au Congo Brazza. Et depuis l'exploit des Etalons cadets au Rwanda en 2011, une équipe nationale de petite catégorie n'a pas participé à une CAN.

R comme Rosine

Nommée ministre de l'Economie, des Finances et du développement le 13 janvier 2018, elle a eu maille à partir dès le début de son mandat avec les syndicats de son département. La pomme de discorde étant les multiples réformes que Dame Rosalie a voulu entreprendre, dont la suppression du fameux Fonds commun, ce qui a conduit à des grèves intempestives. On peut dire que la grande argentière a terminé l'année 2018 comme elle l'avait commencée, en menant vaille que vaille à terme son projet, en réussissant à obtenir le plafonnage du Fonds commun.

S comme Sawadogo

Cheriff Adams Sawadogo n'est pas un sapeur-pompier, mais plutôt le maire de Niabouri (Sissili). Le 3 août dernier, en sauvant de la noyage une automobiliste qui s'était retrouvée au fond du barrage n° 2 de Tanghin à Ouagadougou, il est devenu un héros. En signe de reconnaissance du mérite de ce Gassama national, il a été fait citoyen d'honneur de la capitale. Et lors d'une remise de trophées à la mairie centrale, le 26 décembre 2018, Armand Béouindé, maire de Ouagadougou, lui a remis une distinction et fait cadeau d'une moto toute neuve.

T comme Terrorisme

Gangrène, quand tu nous tiens ! Depuis quelque temps, l'Etat ne sait plus à quelle stratégie sécuritaire se vouer pour arrêter l'hydre terroriste qui a commencé par le Nord et s'est métastasé à l'Est et à l'Ouest. Et l'année 2018 qui s'achève a été particulièrement sanglante avec cette dizaine d'éléments de nos forces de défense et de sécurité tués jeudi dernier dans une embuscade à Toéni dans la Boucle du Mouhoun.

U comme Université

Manque d'infrastructures, grèves à répétition, manque d'enseignants, retards et chevauchements d'années académiques... Cela fait plus d'une décennie que les universités publiques du Burkina sont minées par ces maux. Chaque année, le gouvernement promet un changement, mais cela se révèle vain, car la situation ne fait que se dégrader. Espérons néanmoins qu'en 2019, les beaux discours seront remplacés par des actions concrètes. En attendant, les bacheliers de 2018 attendent toujours à la maison leur rentrée académique.

V comme Vélo

Au Burkina, rares sont les familles où on ne trouve pas un vélo. Extrapolé à l'échiquier sportif, le cyclisme est la discipline qui donne plus de satisfaction au Burkina. Et 2018 aura été une année exceptionnelle pour le vélo national. Les Etalons ont gagné les Tours du Mali, du Bénin, du Togo, de la Guinée et le Tour du Faso. Un record. Mais de ces 5 maillots, seul celui du Burkina est reconnu par l'UCI. Donc l'objectif pour 2019 sera de remporter le plus de compétitions inscrit sur les tableaux de la faitière du cyclisme mondial. A cela, il faut ajouter participation du jeune Paul Daumont aux championnats du monde des -23 ans en Autriche. Là aussi, une première.

W comme le complexe W-Arly-Penjari

Ce parc naturel à cheval entre le Bénin, le Niger et le Burkina, le plus important continuum d'écosystèmes terrestres, semi-aquatiques et aquatiques de l'Afrique de l'Ouest, ce géant de 1 714 831 hectares, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO à la faveur de la 41e session du Comité du Patrimoine mondial tenue en juillet 2017 en Pologne. La remise du certificat d'inscription est intervenue le 1er juin 2018. Quoi donc de plus normal que de faire une place à ce bien culturel naturel dans notre abécédaire de l'année !

Y comme Yack

On aurait souhaité dire S comme Salitas FC, car la personne du colonel Yacouba Ouédraogo est intimement liée à son centre de football. Son équipe de D1 a vécu une saison particulière. Tout a commencé avec le trophée de la coupe de la coupe du Faso, synonyme de qualification pour les préliminaires de la coupe CAF. Dans la foulée, le club remporte la supercoupe AJSB. La suite est encore extraordinaire. Les Salitatiens du colonel Yack passent le tour préliminaire face au Wakriya AC de la Guinée, écartent Al Masry d'Egypte et sont désormais au tour de cadrage face à Al Nasr de Benghazi (Libye) avant la phase de poule. S'ils franchissent ce cap, ce sera inédit pour ce centre qui évolue en D1, depuis seulement 3 ans. On n'oubliera pas qu'en 2018, le club a déjà placé environ 8 joueurs dans des clubs européens et africains sous-forme de transfert. Chapeau !

Z comme Zida

Exilé au Canada depuis la fin du régime de la Transition dans lequel il était Premier ministre, Yacouba Isaac Zida n'a cessé de faire parler de lui, d'abord à travers les réseaux sociaux, et tout dernièrement avec la sortie de son ouvrage qui a pour titre « Je sais qui je suis ». Un véritable brûlot qui n'épargne pas de nombreux acteurs de la scène politique, à commencer par le locataire du palais de Kosyam, Roch Marc Christian Kaboré. Ce qui a fait dire à une certaine opinion que cet exilé, qui se révèle un trublion, compromet son retour au pays natal.