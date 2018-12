Algérie: Tournoi international de karaté - La wilaya de Tizi Ouzou décroche la 1ère place

Mila — La wilaya de Tizi Ouzou a décroché la première place, lors du 2e tournoi international de karaté, clôturé samedi soir à la salle omnisports Benabderrahmene Tayeb de Mila en raflant 7 médailles d'or, 3 en argent et 4 en bronze.

Le club LTKO, seul représentant de Tizi Ouzou a raflé la mise lors de cette compétition internationale organisée par la ligue de wilaya de karaté dans les disciplines du "Kata" et de "Kumité" pour les catégories des cadets et juniors, hommes et dames, tous poids confondus, en coordination avec la direction locale de la jeunesse et des sports et de la Fédération Algérienne de karaté.

Pour sa part, la wilaya de Batna qui a participé avec 4 clubs s'est classée en deuxième position avec 4 médailles en or, une en argent et 6 en bronze.

La 3e place -selon les résultats annoncés- est revenue au club de la Libye qui a remporté 2 médailles d'or, tandis que la Tunisie s'est emparée d'une médaille d'or et 5 autres d'argent et 2 bronzes.

La wilaya de Mila qui accueille cette activité sportive, avec la participation de 14 clubs s'est classée en 4e place avec une médaille d'or, 3 d'argent et 5 bronze, suivie par la wilaya de Constantine avec une médaille d'or, 2 autres d'argent et 3 bronze.

En outre, la wilaya de Bouira a remporté la 8e place avec une médaille d'or et 4 bronze, suivie de Béjaia représentée par 4 clubs lors de cette compétition et qui gagné une médaille d'or et 3 autres bronze.

Pour rappel, cette compétition internationale de karaté a été marquée par la participation de 24 wilayas, aux côtés des clubs de la Tunisie, de la Libye, ainsi que la France.