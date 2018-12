Algérie: Sondage APS des meilleurs athlètes - Fier de sa consécration, Sahnoune met le cap sur Tokyo-2020

Media

ALGER - Le nageur algérien Oussama Sahnoune, sacré meilleur athlète algérien de l'année 2018 à l'issue du sondage APS, s'est dit "content et fier" de cette distinction qui vient récompenser une saison marquée par plusieurs titres et records à l'échelle nationale et internationale.

"Je suis très content et fier de cette distinction qui vient récompenser une année 2018 très positive pour ma carrière et marquée par plusieurs titres et records. Cette consécration prouve également qu'il n'y a que le travail qui paye", a déclaré Sahnoune à l'APS, remerciant tous les journalistes qui ont voté pour lui.

Lors d'une année riche en victoires, le spécialiste du sprint a décroché une multitude de trophées, à commencer par la médaille d'or du 100m nage libre (NL) et d'argent au 50m NL des Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne). Il a également été champion de France pour la troisième fois de suite au 100m NL en petit bassin et médaillé de bronze sur 50m NL.

En grand bassin, il a obtenu la médaille de bronze du 50m NL des Championnats de France et battu le record d'Algérie du 100m papillon avec 54.01. Lors des Championnats arabes Open à Radès (Tunisie), le natif de Constantine a remporté le vermeil du 100m NL (48.72), 50m papillon (24.41), 100m papillon (53.50) et 50m NL (21.82), établissant à chaque fois de nouveaux records arabes et nationaux.

"C'était une très belle année pour moi avec, à la clé, plusieurs titres et records à l'échelle nationale et internationale. Je suis très satisfait des résultats obtenus grâce notamment aux efforts fournis par mon équipe qui m'a soutenu tout au long de la saison", a souligné le natif de Constantine.

Le nageur du Cercle des nageurs de Marseille est également revenu sur sa blessure aux adducteurs qui l'a empêché de participer au Championnat d'Afrique disputé à Alger en septembre dernier et a freiné sa progression en fin de saison avec une décevante participation aux Mondiaux en petit bassin en Chine, marquée par des éliminations dès les séries du 50 et 100m NL.

"La blessure aux adducteurs m'a tenu éloigné des bassins durant un mois et demi, ce qui ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour préparer les Mondiaux durant lesquels j'étais loin de mes temps de référence. Je ne m'inquiète pas beaucoup parce que c'est toujours difficile de revenir de blessure", a-t-il expliqué.

Concernant son avenir et ses objectifs à court terme, Sahnoune (26 ans) a assuré que son objectif principal est de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques (JO) de Tokyo en 2020.

"Nous avons tracé un programme avec mon équipe dont l'objectif principal est clair, à savoir les JO-2020 à Tokyo, mais avant il y a les Mondiaux-2019 grand bassin en Corée du Sud, où je compte atteindre une finale sur mes distances de prédilection : les 100 et 50m nage libre", a-t-il fait savoir.

Sahnoune succède au palmarès de la catégorie Meilleur athlète du sondage de l'APS au boxeur Mohamed Flissi.