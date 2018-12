Algérie: 35 orpailleurs interceptés et 16 détecteurs de métaux saisis à In Guezzam et Tamanrasset

Alger — Trente-cinq (35) orpailleurs ont été interceptés et seize (16) détecteurs de métaux ainsi que d'autres matériels ont été saisis samedi, lors d'opérations distinctes menées à In Guezzam et Tamanrasset par des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, le 29 décembre 2018, lors d'opérations distinctes menées à In Guezzam et Tamanrasset/6e Région militaire, (35) orpailleurs et saisi (16) détecteurs de métaux, deux (02) marteaux piqueurs, deux (02) groupes électrogènes, ainsi que (500) grammes de kif traité, (03) véhicules tout-terrain et (11) motocyclettes", précise le communiqué.

Dans le même contexte, "des Garde-côtes ont saisi (31,8) kilogrammes de kif traité à Alger/1eRM, tandis que des détachements de l'ANP ont saisi (830) unités de différentes boissons, un fusil de chasse, (500) grammes de poudre noire, une quantité de munitions et des outils de remplissage de cartouches à Biskra et El-Oued/4eRM", ajoute la même source.

Par ailleurs, "des Garde-côtes ont mis en échec, à Annaba et El-Kala /5eRM, des tentatives d'émigration clandestine de (52) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que six (06) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen/2eRM et El-Taref/5eRM", conclut le MDN.