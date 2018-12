Algérie: Réveillon - 80.000 policiers pour assurer la sécurité des biens et des personnes

Alger — Un total de 80.000 policiers sont mobilisés à l'échelle nationale pour assurer la sécurité des biens et des personnes à l'occasion des festivités du nouvel an, a annoncé dimanche à Alger le responsable de la cellule de communication et de la presse auprès de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Abdelhakim Belouar.

"80.000 policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité des biens et des personnes à l'occasion des festivités du nouvel an", a-t-il déclaré à la presse en marge des journées portes ouvertes, qui se tiennent du dimanche au jeudi prochain, sur les différents services de police organisées par la DGSN et la sûreté de wilaya d'Alger à la Promenade des Sablettes .

Les portes ouvertes, coïncidant avec les vacances scolaires et la fête du nouvel an, ont pour objectif notamment de sensibiliser le citoyen quant à la sécurité routière et faire connaitre aux citoyens les différents services de police. Une exposition des différents types de véhicules utilisés par la police tout au long de son histoire y est organisée.

M.Belouar a appelé, à cette occasion, les citoyens à faire attention sur les routes afin d'éviter les accidents de la circulation en vue notamment de fêter un nouvel an "paisible et tranquille", ajoutant que la sécurité routière est "l'affaire de tous".