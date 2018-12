Cote d'Ivoire: La mosquée Seko Diarrasouba inaugurée à Yamoussoukro

Souleymane Diarrassouba, ministre du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, a inauguré, le samedi 29 décembre 2018 à Yamoussoukro, la mosquée El Hadj Sékou Diarrassouba, du nom de son père.

D'une capacité d'accueil de plus de 600 personnes , l'édifice religieux de deux niveaux (R+1) est situé dans le quartier de Dioulakro de la commune, non loin du cimetière des musulmans. El hadj Mamadou Diarrassouba, imam de la mosquée «Nour » de Tiébissou, a dit une conférence sur le thème de «L'importance de la mosquée dans l'édification d'une bonne société et dans l'implantation de la paix dans les cœurs et dans les esprits». Le guide religieux a indiqué que depuis temps du prophète Mohammad (PSL) jusqu'à ce jour, la mosquée est, outre un lieu de prière, un lieu de rassemblement, un institut d'enseignement du Coran, des enseignements du prophète de l'Islam, et un lieu de règlement de conflits entre les communautés.

Issiaka Karamoko, enseignant dans une école confessionnelle islamique de la ville, a été investi imam principal de la nouvelle mosquée. Le ministre Souleymane Diarrassouba, a remercié Allah pour tous ses bienfaits. Il a indiqué que le nouveau lieu de prière, doit servir à renforcer la paix et la cohésion pour que la Côte d'Ivoire, à la veille de la nouvelle année, puisse poursuivre le chemin de la consolidation de la paix et de la cohésion. El hadj Seydou Sylla, président régional du COSIM du Bélier et imam principal de la grande mosquée de Yamoussoukro, a salué l'acte du ministre, et fait des bénédictions tous.