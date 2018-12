Sénégal: Ligue 1 - Le Ndiambour arrache le nul face à Génération Foot, 3-3

Louga — Le Ndiambour de Louga, sur ses bases, a été contraint au nul (3-3) par Génération Foot, en match comptant pour la 8e journée de la Ligue 1 de football.

Génération Foot a inscrit le premier but de cette rencontre jouée à Alboury Ndiaye, Djibril Thialaw Diop reprenant de la tête un corner de Ndiaga Yade Diop à la 19e mn.

Les visiteurs, développant un jeu rapide et technique, multipliaient les occasions de but et restaient sereins en défense face aux quelques occasions de leurs adversaires et hôtes.

Dans ce contexte, pour espérer revenir au score, l'équipe du Ndiambour a dû se rabattre sur les côtés pour se créer quelques occasions mais la défense de Génération foot, bien organisée, restait vigilante.

Les assauts des "noir et blanc" sont donc restés sans succès, la première période du match se terminant même par une occasion nette de but de Génération Foot qui a donné du fil à retordre à la défense et au gardien du Ndiambour.

L'arbitre de la rencontre renvoie les deux équipes aux vestiaires sur un avantage de Génération Foot (1-0), mais les joueurs du Ndiambour sont revenus de la pause avec la ferme revenir au score.

Une détermination récompensée par un but de Pa Omar Jobe qui, d'un joli plat du pied, renvoyait ballon au fond des filets adverses à la 52e minute, suite à un mauvais dégagement de la défense de Génération Foot.

Le but du Gambien du Ndiambour a redonné espoir à son équipe et aux nombreux supporteurs qui ont fait le déplacement et qui n'ont cessé de pousser ses favoris.

Génération Foot, affolée et mis sous pression, ne cède pourtant pas et va même reprendre l'avantage à la 65e minute grâce à Papa Ndiaga Yade.

Ce dernier profitait d'un mauvais dégagement de l'équipe du Ndiambour pour une magnifique reprise de volée des 25 mètres. Du réalisme pur.

Quatre minutes plus tard, Génération foot inscrivait son 3e but en profitant d'une bourde du gardien du Ndiambour, par l'entremise de Papa Badji.

Le match semblait plié, sauf qu'à à la 85ème mn, le capitaine du Ndiambour Papa Mamadou Samb parvenait à réduire le score d'une frappe sèche des 25 mètres.

Dopés par ce deuxième but, les Ndiambourois n'ont plus rien lâcher avant de revenir sur les visiteurs grâce au Gambien Dembo Darboe sur une action collective, deux minutes plus tard, à la 87ème.