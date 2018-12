Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le marché monétaire enregistre une détente des taux au troisième trimestre 2018

L'analyse des conditions de refinancement sur les guichets des appels d'offres à une semaine et à un mois de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest(BCEAO) au cours du troisième trimestre 2018 fait apparaître une détente des taux du marché monétaire.

L'information est contenue dans le rapport sur la « Politique monétaire dans l'UMOA- Décembre 2018 ».

La même source confie que le taux moyen pondéré des opérations hebdomadaires d'injection de liquidité s'est établi à 2,7740% au troisième trimestre 2018 contre 4,1516% au trimestre précédent et 3,1920% un an plus tôt.

Sur le guichet à un mois, le taux moyen pondéré est ressorti à 2,9407% contre 4,1809%, au second trimestre. Et d'ajouter qu'à la même période de l'année 2017, ce taux était de 3,4018%.

Pour sa part, poursuit la même source, le taux moyen trimestriel du marché monétaire s'est situé à 2,5000% contre 3,7747% le trimestre précédent et 3,2029% un an plus tôt.

Sur le marché interbancaire, lit-on sur la note, les taux se sont établis en baisse au cours de la période sous revue.

En ligne avec l'évolution constatée sur les guichets de la BCEAO, le taux d'intérêt moyen pondéré toutes maturités confondues est ressorti à 4,5521% contre 5,2571% un trimestre plus tôt.

Ce dernier élément a enregistré un recul de 7 points de base par rapport à son niveau du troisième trimestre 2017 (4,6222%).

Sur la maturité à une semaine, qui totalise 59,6% du volume global des transactions trimestrielles, nous apprend le document, le taux d'intérêt moyen pondéré s'est établi à 4,4100% contre 5,2500% au trimestre précédent et 4,3600% un an plus tôt.