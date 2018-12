Congo-Kinshasa: Elections - La grande confusion électorale

A l'exception de leurs frères et sœurs de Beni, Butembo et Yumbi, millions de Congolaises et Congolais se sont rendus aux urnes dimanche 30 décembre 2018 pour le choix du successeur de Joseph à la présidence de la République mais aussi pour le vote de membres de l'Assemblée Nationale et des assemblées provinciales.

Malheureusement, les soupçons d'élections non libres, démocratiques, non transparentes et non apaisées se sont tant à Kinshasa qu'en provinces.

Tout ce que redoutaient électeurs et candidats était au rendez-vous :

ouverture tardive d'un nombre incalculable de bureaux de vote,

suppression de nombreux bureaux de vote, pannes des machines à voter,

noms d'électeurs absents des listes électorales, témoins observateurs électoraux incapables de faire leur travail car macarons ou chassés des bureaux de vote par des hommes en uniforme,

bureaux de vote et de dépouillement monopolisés par des témoins d' seul camp politique, etc.

En lieu et place d'un vote organisé selon les normes établies, on a assisté à une grande confusion électorale.

Le sentiment que laissent les opérations électorales d'hier 30 décembre est que les cafouillages enregistrés hier à Kinshasa en provinces ne peuvent pas concourir à l'éclatement de la vérité urnes.

C'est comme si une main noire a planifié des techniques et administratives pour décourager une large partie l'électorat. Certes, la majorité d'électeurs ont reconnu la de manipulation de la machine à voter.

Mais, on ne peut ne s'interroger au sujet de l'assistance « technique » suspecte agents de la CENI aux analphabètes et autres semi-lettrés, certains ont assisté, impuissants, au hold up de leurs voix.

Des millions de Congolaises et Congolais redoutent une chose : la transparence des résultats.

En effet, beaucoup de ceux qui ont continuent de se demander si leurs suffrages vont être réellement en compte au niveau des centres de compilation de la CENI ( Electorale Nationale Indépendante).

Cela parait d'autant incertain dans de nombreuses contrées du pays, des milliers de témoins observateurs dûment enregistrés à la CENI n'ont pas été associés opérations de vote et de dépouillement.

Bref, l'opinion reste fort dubitative quant au respect de la des électeurs. Pourtant, des millions de Congolaises et Congolais soif de savoir qui a réellement gagné, dans les urnes, pour présidentielle.

Ils sont également curieux de savoir qui méritent siéger, demain, à l'Assemblée Nationale ainsi que dans les provinciales.

La Ceni causerait un tort irréparable à la Nation et la démocratie si, comme en 2006 et 2011, elle faisait la part aux fraudes électorales.

On voudrait croire en la volonté de son staff de laisser les livrer, dans les jours à venir, leur véritable secret, conformément celle du souverain primaire.

On aimerait vraiment mettre, sur compte de l'intoxication, toutes les rumeurs en circulation au des machines à voter pré-positionnées dans des résidences privées candidats et des centres de compilation parallèles.

L'unique de convaincre la majorité silencieuse que son vote ne lui a pas volé, c'est de lui donner des résultats exempts de tripatouillage. Kimp