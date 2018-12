Cote d'Ivoire: Gestion de l'Etat - Des ex-Forces nouvelles manifestent leur soutien au Chef de l'État

Les députés Djohoré Dbel, Bema Fofana et Kangbé Charles Lopez, se félicitent des actions engagées par le président de la République pour reconstruire la Côte d'ivoire après les crises successives.

Se réclamant des ex-Forces nouvelles (Fn), ces trois, des élus de l'Assemblée nationale, au cours d'une conférence de presse animée à Cocody-II plateaux, ont loué l'attitude pragmatique du Chef de l'Etat qui n'a pas hésité à intégrer certains d'entre eux au gouvernement et dans des hautes sphères de l'administration et dans l'armée ainsi que dans la gestion des affaires étatiques. «Au niveau politique, l'entrée de responsables politiques des ex-Fn au sein des instances du Rassemblement des républicains (Rdr), a démontré tout l'intérêt que le Président de la République nous accorde.

En outre, le Président Alassane Ouattara a fait l'effort de faire bénéficier de programmes d'insertions aux ex-combattants. Des chefs militaires ont été élevés au rang d'officiers supérieurs dans notre armée », ont-ils soutenu dans leur déclaration.

Pour eux, en dépit de tous ces efforts, ces personnes issues des forces nouvelles, Parce que n'étant plus, pour certains, à des postes responsabilités, s'organisent « pour lancer des invectives et poser des actes de défiance manifestes ou subtiles bien orientés contre le Président de la République, Alassane Ouattara, son gouvernement et le Rhdp. Cela, à travers des déclarations dans la presse, les réseaux sociaux et au cours de meetings publiques. Pire, ils donnent l'impression d'avoir le soutien des ex- Fn. Ce qui est injuste et faux.» Djohoré Abel, Bema Fofana et Kangbé Charles Lopez qui ont qualifié ces attaques contre le Chef de l'exécutif et du gouvernement, «d'attaques isolées et solitaires», avant «de condamner avec la dernière énergie ces agissements égoïstes et égocentriques, qui visent à saper la cohésion et l'union autour du Chef de l'Etat, de son gouvernement ».

Les conférenciers ont, par ailleurs, invité le président de l'assemblée nationale, Soro Guillaume, (ex-leader des ex-Fn), «à se démarquer des va-t-en-guerre en notre sein, et à garder le cap de notre combat initial, et qu'il demeure davantage proche du Président Alassane Ouattara, notre boussole ».