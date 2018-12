Cote d'Ivoire: Concerts de fin d'année - Salif Keïta, Amy Koïta, Fally Ipupa, Magic System et Arafat DJ pour la St-Sylvestre

La fin de l'année 2018 s'annonce très mouvementée à abidjan qui retrouve de plus en plus sa qualité de "capitale de la culture africaine".

Depuis la mi-novembre, les spectacles de tous genres et autres concerts se succèdent et s'enchaînent. Après l'euphorie festive de décembre avec les concerts de noël, le mercure monte d'un cran pour la St Sylvestre avec, à l'affiche, de grands noms de la musique ivoirienne et africaine.

C'est Fally Ipupa qui ouvert le bal, vendredi, au sofitel hôtel ivoire pour un concert vip. Pour l'occasion, le palais des congrès sera illuminé par les belles notes de rumba de celui qui se fait appeler Dicap la Merveille. Intitulé "Abidjan sous contrôle", cette ballade "rumbastique" sera l'occasion pour Fally d'égrener ses plus belles chansons. Le 30 décembre, c'est le grand public qui vibrera avec la star congolaise, au stade de l'Injs à Marcory.

Les samedi 29 et lundi 31 décembre, Salif Keïta et Amy koita se produiront en spectacle, respectivement au palais des congrès du sofitel hôtel ivoire et au palais de la culture de treichville. Les férus de la musique manding se feront un plaisir de vibrer avec les deux stars qui, hier, étaient en conférence de presse à l'hôtel Lepic à Cocody.

Tous deux ont promis un grand show à leurs fans. Ce même 29 décembre, le chef de file du Coupé décalé, Arafat Dj donne rendez-vous à ses fans à l'ivoire Golf Club pour un show dit de "renaissance" qui annonce en même temps la sortie de son nouvel album complet baptisé "renaissance".

Le clou des festivités sera le concert Live du groupe Magic system, au palais des congrès du sofitel hôtel ivoire, dans le cadre du réveillon de la Saint Sylvestre.