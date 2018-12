Sénégal: Personnalités sportives de l'année - «Sport 221» designe Matar Ba et Mamadou Diagne Ndiaye

Le site Sport221.Com a désigné personnalités sportives de l'année 2018 le ministre des Sports Matar Bâ et Mamadou Diagna Ndiaye, Président du Comité national olympique sportif sénégalais (CNOSS), membre du Comité international olympique (CIO).

Le choix de ces différentes personnalités, fait savoir le site sportif, a été fait par un jury composé de journalistes dirigeants techniciens et observateurs du monde sportif. Les prix des meilleurs dirigeants sportifs de l'année ont été attribués à deux avocats du Barreau, notamment Me Augustin Senghor, Président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et S eydou Diouf, président de la Fédération Sénégalaise de Handball : Les prix pour les techniciens de l'année sont allés à Fréderic Bougeant, Coach des lionnes du Handball et Oumar Ngalla Sylla, coach des Lions du Beach Soccer.

Le prix du couple sportif de l'année a été attribué à l'équipe nationale de Beach Soccer, champion d'Afrique 2018 et l'équipe nationale féminine de Handball , finaliste CAN 2018. Le prix du sportif du Cœur est quant à lui allé à l'attaquant des Lions et de Liverpool Sadio Mané. « Le natif de Bambaly s'est distingué cette année par son geste de haute portée pour la jeunesse de son village natal en leur construisant une école moderne », présente Sport221.Com.

La date de la cérémonie, de remise des trophées, précise t-il sera communiquée ultérieurement.