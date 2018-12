Soudan: Le président de la République visite le Darfour Nord

Al-Fashir — Le Gouverneur du Darfour-Nord, Sharif Mohammad Abbad, a annoncé la visite prochaine du président de la République le maréchal Omar Hassan Ahmed Al-Bashir a l'état fédéré du Darfour-Nord dans les prochains jours pour inaugurer et lancer un certain nombre de projets de développement et de services.

C'était lors d'un éclairage présenté par le gouverneur à la réunion périodique du Conseil des ministres du gouvernement de l'État de Darfour-Nord, tenue dimanche à Al-Fashir.

"Le président de la République inaugurera un certain nombre de projets de services et de développement, notamment le projet d'approvisionnement en eau d'Al-Fashir, l'hôpital d'urgence enfantin , la route El Fashir-Kutum, dans le secteur de Kafut", a déclaré le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Abdulkarim.

Le gouverneur de l'Etat avait informé le conseil de la visite du ministre d'Etat chargé du Commerce et de l'Industrie, M. Abu Rabash Abdulrahman Yousuf, à la tête d'une importante délégation de son ministère, chargée de signer le protocole d'activation du commerce frontalier et de se rendre aux postes de douane de Melit et Kutam.