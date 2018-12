Soudan: Khartoum alloue des pompes pour le transport

- La réunion ordinaire du ministère de l'infrastructure et des transports de l'Etat de Khartoum a approuvée un ensemble de mesures et de décisions relatives à l'organisation des transports, les lignes de transport et la distribution des carburants.

La réunion était présidée par le ministre de l'infrastructure et des communications, le brigadier Dr. Khaled Mohamed Khair et le commissaire de la localité de Khartoum, Mohammed Ahmed Ali en présence des directeurs des transports publics et des administrations pétrolières dans les localités de l'État et les directeurs des départements compétents au ministère.

La rencontre a décidé l'allocation d'un certain nombre de stations pétrolier pour le transport public dans toutes les localités afin de s'assurer que toutes les véhicules sont rapidement alimentés, arrêter la fourniture de camions, de véhicules et des autobus de voyages à pétrole des gares situées à l'intérieur du centre de Khartoum et d'allouer des pompes à l'extérieur du centre de Khartoum afin d'éviter la congestion, la réunion a décidé d'allouer des liens supplémentaires aux positions pendant les vacances et les périodes de pointe de la soirée tout en activant des comités de contrôle sur les stations de transport pour arrêter les abus, les manipulations tarifaires et la segmentation des lignes.