Soudan: Affaires étrangères - Année africaine 2019 de la diplomatie soudanaise

Khartoum — Le Ministre des affaires étrangères, Dr. Dirdiri Mohammed Ahmed a déclaré que la diplomatie soudanaise accordera une plus grande attention aux relations avec les pays africains au cours de la nouvelle année, en mettant l'accent sur l'achèvement de la paix dans le Soudan du sud et le soutien aux efforts de paix en dans la république centrafricaine-RDC et en Libye.

Dr. Dirdiri a déclaré qu'il était satisfait des progrès du processus de paix dans le Soudan du sud et que les frères sud -Soudanais sont de plus en plus unis, confiants au Soudan. Il a souligné la contribution d'experts soudanais à la réhabilitation du secteur pétrolier dans le Soudan du sud qui sera bénéfique pour les deux pays.

Le ministre a annoncé qu'il participerait les 8 et 9 janvier 2019 à une réunion en RCA des ministres des Affaires étrangères des pays de du centre d'Afrique, le secrétaire général adjoint des Nations Unies et le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union Africaine, afin de discuter le soutien aux efforts de paix en RCA.

Le ministre a déclaré que la nouvelle année verrait l'ouverture de la faculté d'études de la diplomatie et de la gouvernance à l'Université de Khartoum, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères, afin de préparer les cadres du ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères souverains, ainsi que la réhabilitation de cadres diplomatiques et administratifs des pays voisins.