Sénégal: Note de l'éditeur - Merci à nos 11 millions de lecteurs qui nous font confiance

éditorial

L'année 2018, s'éclipse ce lundi 31 décembre à minuit. Une nouvelle année 2019 commence.

Le Comité Editorial de Confidentiel Afrique édité par le Groupe 2 AM présente ses meilleurs voeux à ses 11 millions de lecteurs. Oui. Nous avons atteint la barre des 11 millions de lecteurs à la date du 30 décembre 2018. Vous étiez 4 millions 666 999 fidèles lecteurs à nous suivre en 2017. En 12 mois de présence et de visibilité dans l'écosystème médiatique panafricain, nous avons doublé les statistiques de 2017. À mon nom personnel et à celui de l'équipe de Confidentiel Afrique, nous vous remercions de cette marque de confiance qui nous unit depuis le début de l'aventure.

On ne le dira jamais assez. Quand tout commençait, le pari était osé, emballant. Nous nous sommes donnés à fond pour relever les défis des attentes des uns et des autres. Notre devise : « donner le pouvoir à nos lecteurs » n'a pas changé. Au 30 décembre 2018, nous bouclons les 11 millions de lecteurs. Assidus, ils ont pris le goût de suivre le fil des infos du site Confidentiel Afrique. De jour comme de nuit. Vos pertinentes suggestions et recommandations recueillies par le Comité Éditorial nous ont permis de mieux améliorer, relifter, réajuster nos contenus.

Confiance renouvelée des lecteurs

Ce n'était pas évident quand on lançait Confidentiel Afrique. Petit à petit, les lecteurs visitent le site avec un rythme régulier de fréquences. De 4 millions 666 000 lecteurs, nous avons atteint la barre des 11 millions de visiteurs. Courant 2018, nous avions livré 187 exclusivités et une vingtaine d'interviews Grands Formats. Humblement, nous portons ce saut. Nos rubriques Palais, Holding, Business, Diplomatie ont fait grimper les statistiques. Nos articles ont été repris par une centaine de sites africains dans leurs zones géographiques respectives de diffusion. Nous faisons du triptyque : objectivité, neutralité et indépendance un viatique. Nous comptons exercer ce noble métier dans toute sa plénitude sacerdotale. Nous le savons bien. Les contraintes liées à la bonne pratique du métier dans un environnement concurrentiel international extrêmement difficile et âpre, nous détournent parfois de notre mission d'être toujours des sentinelles du peuple. Les médias ont une obligation de restitution d'une information vraie ( donc vérifiée et recoupée à la bonne source). L'information exclusive est notre ligne motrice et nous y comptons rester. Nos scoops pour parler dans le jargon n'ont jamais été démentis. Un de mes anciens professeurs se plaisait à me dire qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais journalistes. » Il y'a ceux qui brillent et ceux qui ne le sont pas ». Fin de citation.

À Confidentiel Afrique, on ne verse pas dans une façon paresseuse de faire du journalisme. Ce que l'on appelle l'editing,qui consiste à rewriter des informations dans un style consommable mais dépouillé de l'investigation poussée et qui dévie les sentiers d'un journalisme d'influence et de notoriété. Ce journalisme ne nous enchante pas. Nous insistons beaucoup sur ce point. Depuis novembre 2018, nous avions fait de la digitalisation un axe stratégique dans le développement de nos contenus. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, notamment Tweeter @ConfidentielA

2019, tournant décisif

D'autres projets en boite dans le cadre de la stratégie interne vont être dévoilés au courant du premier semestre 2019. Une étape décisive dans la quête de nouveaux agrégats dynamiques et consolidants du Groupe. Cette performance, nous la devons à la générosité de nos fidèles lecteurs et à la synergie de l'équipe rédactionnelle de Confidentiel Afrique. Jeune, dynamique et pleine d'enthousiasme à donner le mieux de ses tripes et surtout consciente des défis médiatiques, l'équipe compte servir ses millions de lecteurs et consolider les acquis. Notre objectif pour 2019 est d'atteindre les 20 millions de lecteurs au 31 décembre 2019. C'est possible. Yes we' ll make it happen.

Merci pour votre fidélité constante !

Notre credo est de vous servir en temps réel. Continuons ensemble l'aventure des merveilles de l'info exclusive. Meilleurs vœux 2019.

*Directeur Général GROUPE 2 AM