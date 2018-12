Mali: BRVM - Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 3,7 milliards FCFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs « Services Publics »

Selon le rapport d'analyse boursière de Bloomfield Investment, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a terminé la semaine du 24 au 28 Décembre 2018 en hausse, en affichant 161,42 points pour l'indice BRVM 10 (+5,06%) et 177,12 points pour l'indice BRVM Composite (+5,67%).

La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 4 982 milliards FCFA. Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 3,7 milliards FCFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs « Services Publics » (59%), « Agriculture » (21%) et « Finances » (16%). Le titre BANK OF AFRICA BN réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 27,74%, tandis que le titre CFAO CI affiche la plus forte baisse avec une chute de 5,51%.

Sur le marché des matières premières, les cours de l'huile de palme et du pétrole brut se sont repliés (respectivement -4,28% et -3,53%) tandis que les cours du cacao ont terminé la semaine en hausse (+3,88% à Londres et +5,68% à New York).

Sur le marché des actions, à la fin de l'année 2017, le chiffre d'affaires de SAPH CI a affiché une hausse de 35% par rapport à son niveau de 2016 et s'établit à 151 979 millions de FCFA. Cette évolution résulte de la hausse du prix moyen de vente de 30% par rapport à 2016 et d'un accroissement de 4% des volumes vendus. Par ailleurs, le résultat net de SAPH CI est passé de 1 170 millions FCFA à 12 861 millions FCFA entre 2016 et 2017, soit une augmentation de 999%, imputable à la progression du chiffre d'affaires. Avec la dégradation de 13% des cours moyens mondiaux du caoutchouc entre janvier et septembre 2018, le chiffre d'affaires et le résultat net de l'entreprise ont baissé respectivement de 8 748 millions et 8 585 millions de FCFA au terme du troisième trimestre 2018, relativement à la même période en 2017. Sur la BRVM, la valeur du titre SAPH CI a évolué suivant les publications de l'entreprise. Ainsi, l'annonce des bonnes performances de l'exercice 2017, le 31 janvier 2018, a entrainé un mouvement haussier de la valeur du titre tandis que l'annonce des résultats négatifs du premier trimestre 2018, le 26 avril de la même année, a conduit à un mouvement contraire.

La reprise des cours mondiaux du caoutchouc observée depuis la fin du mois de novembre 2018 a impacté positivement la valeur titre qui suit à nouveau une tendance haussière. Toutefois, note l'économiste en chef de Bloomfield Investment , cette reprise ne pourra qu'atténuer la baisse des résultats de SAPH pour l'exercice 2018. Le cours du titre ressort au 28 décembre à 3 485 FCFA, en hausse de 12,6% par rapport au 2 janvier 2018. La capacité de résilience de SAPH ainsi que sa nouvelle usine inaugurée le 14 décembre sont gages de bonnes perspectives.