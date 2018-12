Togo: Que 2019 soit l'année de notre année !

T228. T comme Télégramme et 228 comme indicatif du Togo, c'est le nom de votre organe. Durant 12 mois, vous nous avez supporté et conseillé en 2018, vous nous avez suivi et lu nos articles, vous nous avez sollicité et accompagné, vous avez commenté nos articles. En ce début d'un nouveau chapitre de 12 mois, nous venons vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019.

Pour cette nouvelle aventure qui s'annonce fastidieuse, vu que notre pays le Togo est dans une année encore électorale (les locales sont annoncées), et qui se veut aussi une année pré électorale pour la présidentielle, au-delà de tout ce que peut constituer notre marche commune, au plan social, économique, sportif, culturel et autres, nous vous promettons tout simplement de tout faire pour ne pas vous décevoir.

Ainsi, nous allons une nouvelle fois nous engager à vous accompagner au mieux et dans la mesure de nos moyens afin que toutes les positions, les tendances et toutes les sensibilités trouvent leur compte dans nos écrits, faits et gestes. Aux nouveaux partenaires comme aux anciens, nous voulons donc souhaiter comme nos amis Ivoiriens, que l'année 2019 soit l'année de notre année.

Meilleurs voeux pour 2019 !