Afrique: Sports - Vers des Jeux Paralympiques Africains en 2020 au Maroc

Les tous premiers Jeux Paralympiques Africains (JPA) de l'histoire devraient se dérouler en janvier 2020 à Rabat, a indiqué à rfi.fr le Comité paralympique africain (APC). L'APC et les autorités marocaines doivent signer un protocole d'accord, sans doute en janvier 2019.

Le Maroc va-t-il organier les tous premiers Jeux Paralympiques Africains (JPA) de l'histoire ? C'est en bonne voie, à croire Hamid El Aouni, président de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes handicapées (FRMSPH) et 1er vice-président du Comité paralympique africain (APC).

« On a déposé un protocole d'accord (auprès des autorités marocaines, Ndlr) pour étude, indique-t-il à rfi.fr. Probablement, d'ici 15 jours, il va être signé par Monsieur le ministre de la Jeunesse et des sports et par le président du Comité paralympique africain ».

En janvier 2020 à Rabat ?

Les deux parties avaient déjà évoqué cette éventualité, fin octobre 2018 à Alger, durant une réunion des ministres des Sports du continent, organisée par l'Union africaine. Depuis, les contacts ont été maintenus et les contours de l'organisation se sont précisés.

Cet événement historique pour le sport en général et le handisport en particulier devrait ainsi avoir lieu à Rabat en janvier 2020. Sept disciplines figurent pour le moment au programme de ces Jeux Paralympiques Africains 2020 : athlétisme, basket-ball en fauteuil, cécifoot, goalball, haltérophilie, para-taekwondo, volley-ball assis. Reste à savoir si ces épreuves seront qualificatives pour les Jeux paralympiques de Tokyo (25 août au 6 septembre 2020).

Quelques mois après les Jeux Africains 2019

Le Royaume chérifien organisera donc un deuxième grand rassemblement sportif de suite, si le ministre de la Jeunesse et des sport marocain, Rachid Talbi El Alami, et le patron de l'APC, l'Angolais Leonel da Rocha Pinto, signent un accord dans les jours qui viennent. Le Maroc est en effet censé accueillir les Jeux Africains 2019 du 23 août au 3 septembre, à Casablanca, Rabat et Khemisset.

Lors des précédentes éditions des Jeux Africains, des compétitions de handisports avaient eu lieu, notamment à Alger (2007), Maputo (2011) et Brazzaville (2015). Mais la création de Jeux Paralympiques Africains propres était en discussion depuis plusieurs années.