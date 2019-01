Soudan: Al-Bashir reçoit un message du Premier ministre d'Ethiopie

Khartoum — 2O18 (SUNA)- Le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, a reçu un Message Verbal du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur les relations entre leurs deux pays.

Le Ministre des Affaires Etrangères, le Dr Al-Dirdiri Mohammed Ahmed, a expliqué dans un communiqué de presse que la visite du Ministre éthiopien des Affaires Etrangères au pays s'inscrit dans le cadre des Consultations et de la Coordination Continues entre les deux Pays Frères.

Il a ajouté que le Ministre éthiopien des Affaires Etrangères avait Transmis du Premier ministre éthiopien un Message au Président Al-Bashir sur les Questions Bilatérales et les Perspectives de Coopération et de Coordination sur les Questions Régionales et Internationales.

Dr Al-Dirdiri a déclaré qu'une réunion s'était tenue entre les Ministres des Affaires Etrangères des deux pays aux Fins de Consultations sur les Questions liées à l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), surtout celles traitées par l'IGAD au Niveau de la Région, y compris la Question du Sud Soudan et de la Somalie et Diverses Autres Questions Régionales.

Pour sa part, le Ministre éthiopien des Affaires Etrangères Vardna Gipio a rencontré le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, et lui a remis un Message de son Frère Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien, sur les Relations entre les deux pays.

Il a déclaré que la réunion a discuté des Relations Bilatérales, qui sont Fortes et Solides et Basées sur la Compréhension Mutuelle et les Intérêts.

Gipio a souligné que la réunion Garantissait le Maintien de ces Intérêts, soulignant qu'il avait discuté avec le Ministre des Affaires Etrangères, le Dr Al-Dirdiri Mohammed Ahmed, des Relations entre les deux pays, des Problèmes Régionaux et une Compréhension Mutuelle des Problèmes de la Région.