Soudan: La plupart des personnes arrêtées lors de récentes manifestations sont libérées

Khartoum — Le Service de Sécurité et de Renseignement National (NISS/SSRN) a annoncé que la plupart des personnes détenues au cours des récentes manifestations sont libérées après l'accomplissement des procédures de sécurité nécessaires, alors que des enquêtes étaient sont cours avec d'autres.

Le directeur de la direction des médias du SSRN a déclaré que les personnes libérées lors de l'enquête avaient admis que la bulle médiatique créée à l'extérieur était plus importante que la taille réelle des manifestations et que certains partis politiques avaient exploité des professionnels et des étudiants pour servir leur propre agenda.

Il a déclaré que les mesures de précaution prises par le SSRN s'inscrivaient dans le cadre de son rôle normal consistant à protéger les propriétés publiques et privées en coordination avec les autres forces régulières.

Le directeur de la direction des médias du a affirmé que le SSRN resterait un gardien de confiance pour la sécurité et la stabilité de la patrie et des citoyens, appelant les citoyens à signaler immédiatement tout élément de sabotage et d'assassinat qui vise à exploiter les manifestations pour exécuter des complots imbriqués contre le pays.