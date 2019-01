Ile Maurice: Réveillon - Les personnalités en fête

Ce 31 décembre commence le compte à rebours pour le Nouvel An. Comment les personnalités locales célébreront-elles le réveillon ?

Caroline Jodun, chanteuse

Son 31 décembre ne sera pas de tout repos. Caroline Jodun, artiste, travaillera dans un hôtel du Sud ce soir. «Je devrais terminer vers 22 heures. Ensuite, je retrouverai mon époux, Damien, et mon fils, Jamel, qui a 9 ans.» Le trio accueillera 2019 autour d'un dîner en toute tranquillité. Le menu sera décidé le Jour-J et sera suivi par les pétarades à minuit. Demain, elle se rendra chez sa famille pour poursuivre les célébrations avec sa mère, son frère et sa sœur. Le 2 janvier, cap chez la belle-famille. Puis, s'enchaîneront ses activités régulières, dont un troisième album sur lequel elle travaille.

Jean-Philippe Lagane, vice-président de la Fédération mauricienne de cyclisme

«Le 31 décembre, on sera chez mes beaux-parents à Rivière -Noire . Nous ferons un réveillon simple avec la famille et les copains.» Père de Christopher Lagane, jeune de 17 ans et premier Mauricien à avoir remporté à deux reprises le Tour de La Réunion, Jean-Philippe Lagane participera à un «bring and share», incluant du champagne et des bons plats. Demain, la fête continuera chez ses parents à Floréal. «Pendant les fêtes, on fera sans doute du karaoké, mais il n'y aura pas trop de pétards pour ne pas faire peur aux chiens.» Juste après les fêtes, reprendront les entraînements sportifs pour ses enfants.

Charles Ng Tai Mui, directeur d'Atom Travel

Après avoir célébré Noël à Maurice, Charles Ng Tai Mui s'envole pour Londres avec ses proches. «Nous y passerons environ une semaine pour diverses raisons. Nous célébrerons le réveillon chez mon frère qui habite là-bas.» Les repas de fête seront mitonnés par sa belle-sœur. De son côté, Charles Ng Tai Mui en profitera pour leur apporter des spécialités mauriciennes qu'il ne manquera pas de partager le temps des fêtes.

Rita Venkatasawmy, Ombudsperson for Children

Les cœurs seront à la fête. Non seulement pour le Nouvel An mais aussi parce que deux anniversaires seront célébrés. Accompagnée de sa fille, Yukime, Rita Venkatasawmy se rendra chez sa mère, Preetilah. Celle-ci célébrera ses 78 ans le 1er janvier, suivie de Rita Venkatasawmy, dont l'anniversaire est le 2 janvier. Et pour prolonger son bonheur, sa sœur, Meena, est rentrée d'Afrique du Sud pour les fêtes. Cette dernière mettra les bouchées doubles et concoctera les repas. «Nous aimons nous échanger des cadeaux. On le fera pendant les fêtes. Ma fille et ma sœur nous ferons des surprises», confie l'Ombudsperson for Children. Elle en profitera également pour regarder des films de Noël, une de ses passions, en se régalant de petits chocolats et en faisant de la marche si le temps le permet.

Jacqueline Dalais, directrice du restaurant La Clef des Champs

«Je n'ai pas eu une seule minute de libre. Ce 31 décembre, nous avons eu des demandes pour le service à deux villas à Bel-Ombre. On préparera un menu de haute gastronomie.» Le repas comprendra du saumon fumé, des noix de St Jacques, du foie gras, des côtes de veau et des délices au coco, menthe et fruits de la passion, entre autres. «Nous devons préparer les commandes et envoyer le personnel sur place. J'espère terminer vers 16 heures et ensuite prendre soin de Roman, mon petit-fils de 6 ans.» Sont prévus des coloriages et dessins. Puis, il faudra aller dormir tôt. Et à partir de demain débutent quelques jours de vacances pour Jacqueline Dalais... avant la reprise le 9 janvier.

Devesh Dukhira, Chief Executive Officer du Syndicat des Sucres

«C'est important de se réunir en famille. Avec le travail et les responsabilités, ce n'est pas évident de se retrouver ensemble.» Devesh Dukhira, aujourd'hui, se rendra chez ses parents à Quatre-Bornes en compagnie de sa famille. Une vingtaine de personnes y sont conviées. «Nous sonnerons les pétards avec les enfants et prendrons surtout le temps d'être ensemble.» Les célébrations familiales s'étendront le 2 janvier notamment chez sa tante maternelle.

Robert Furlong, écrivain et comédien

«Ce soir, avec mon épouse, Dalida, nous serons sur la côte Est avec des amis. On partagera un bon repas pour accueillir la nouvelle année, qui commence et amènera certainement 365 jours de bonheur potentiel.» Chaque convive apportera un plat et lui prévoit probablement un magret de canard à l'orange. Un toast s'en suivra à minuit pour fêter l'arrivée de 2019, marquée par de nouveaux projets : «J'ai trois livres à 85 % terminés sur mon ordinateur ainsi que du théâtre et des films.» Après le réveillon, les célébrations s'enchaîneront avec la famille le 1er et le 2 janvier.

Gérard Sanspeur, Chairman de Landscope Mauritius Ltd

Un réveillon en simplicité et en famille... même au-delà des horizons : c'est ce que prévoit Gérard Sanspeur. «Nous allons essayer de parler aux enfants qui sont à l'étranger. Ma fille est en Hollande et mon fils à New-York.» Pendant ce temps, à Maurice, la famille se réunira à la maison pour le dîner issu d'un «bring and share» composé de plats très mauriciens. Puis, à minuit, les convives s'affaireront aux pétarades et au toast traditionnel du Nouvel An.

La Saint-Sylvestre de nos parlementaires

Ceux qui ne sont pas des citoyens lambda, ces «chers» députés, pour le contribuable, s'amusent-ils différemment pendant cette période festive ? Pas vraiment...

Xavier-Luc Duval, leader de l'opposition et du PMSD

Ce sera un réveillon en famille, à Maurice, avec les enfants surtout et un repas de famille. Il faut en profiter pour bien commencer l'année avec les personnes qui nous entourent. Ensuite c'est le moment d'être avec tous les proches, les cousins et cousines. On ne fera pas trop de pétarades, mais on observera les feux d'artifice qui seront tirés.

Bashir Jahangeer, député de la majorité

Cette année, nous allons faire le réveillon à Maurice. Je viens d'avoir un petit enfant dans le courant de l'année, c'est donc impossible de voyager. Ce sera avec la famille proche, mes fils et mon épouse. Je ne nous vois pas dépenser en pétards. Puis, nous rendrons aussi visite aux frères et sœurs.

Shakeel Mohamed, chef de file du PTr au Parlement Ce sera un réveillon en famille avec mon épouse et mes enfants, ainsi que mes parents. Nous allons le passer à Abu Dhabi, cette année.

Sunil Bholah, ministre de l'Activité économique

J'ai passé beaucoup de temps au ministère pour le travail et dans ma circonscription. Les fêtes de fin d'année, c'est le temps d'aller voir ma famille et de passer du temps avec elle ; mon père, qui a maintenant 91 ans, mon épouse, mes enfants. Ce sera un réveillon en famille chez moi.

Fazila JeewaDaureeawoo, ministre de l'Égalité du genre

Le Nouvel An est un moment familial pour moi. C'est une occasion pour nous de nous retrouver. Étant tous des professionnels, nous profitons de telles occasions pour nous ressourcer. Je suis très attachée aux liens familiaux. D'ailleurs, je le dis toujours, la famille est le fondement d'une société et j'encourage tout le monde à passer de tels moments ensemble.

Reza Uteem, député du MMM

Ce sera simplement un pèlerinage à La Mecque pour mon épouse et moi pour commencer l'année civile.

Sudhir Sesungkur, ministre de la Bonne gouvernance

Ce sera un réveillon en deux temps : premièrement avec mon épouse et mes enfants. Puis, le 2 janvier, nous rendrons visite au reste de la famille, les frères, sœur, les cousins.

Aurore Perraud députée du PMSD

Nous serons en famille, comme tous les ans. Mais cette année, quelques invités sont en vacances chez nous. Nous avons aussi nos traditions. Le 2 janvier, nous irons déjeuner chez mes parents. Ensuite, le soir, c'est dîner chez les beaux-parents.