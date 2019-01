Gabon: Canton Massamba - Willy Moukoumi déguisé en Père Noël à Dienga

Noël, comme partout ailleurs, dessine le sourire sur les visages des enfants. Willy Moukoumi ancien candidat aux législatives dans la Lombo-Bouenguidi a posé des actes dignes de Père Noël. Les enfants du canton Massamba ont bénéficié des cadeaux en cette période où le monde entier célèbre la naissance de l'enfant Jésus. Le bonheur pouvait se lire sur les visages des bénéficiaires et leurs parents.

C'est un évènement de nature à rendre les familles heureuses. Willy Moukoumi vient de dessiner le sourire sur les visages des enfants de Dienga. Vêtu en tenue de Père Noël, l'ancien candidat aux législatives dans le siège de la Lombo-Bouénguidi, a fait des heureux, parmi lesquels, les enfants du Canton Massamba. Plusieurs présents ont été remis aux enfants dans différentes maisons. " Merci papa Noël" s'écrit un enfant qui vient de recevoir un cadeau." Je suis content. Je vais jouer avec ma copine", poursuit cette petite fille avec son présent en main. C'est un Willy Moukoumi généreux qui vient de soulager plusieurs familles économiquement faibles.

" Nzembi a vè wè missanga. Malumbi mou ma wè sa" lance un homme âgé aux cheveux blancs,comme pour dire "Que Dieu te bénisse ! Que le Seigneur te bénisse pour ce que tu fais". C'est un moment heureux partagé entre les enfants, les parents et leurs grands-parents du canton Massamba et environs." J'ai pensé qu'il était nécessaire de poser un acte aussi simple et marquant. Celui de dessiner le sourire sur les visages de ces enfants innocents dont les parents n'ont pas assez de ressources pour penser aux cadeaux. Offrir des jouets à ces enfants, est un geste de cœur. Avec ce peu, je crois avoir rendu beaucoup d'enfants heureux" déclare l'ancien candidat aux législatives. Les es Saintes Écritures ne disent-elles pas " Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je donne" partage-t-il.

C'est un geste apprécié à sa juste valeur par les fils et filles du canton Massamba. Beaucoup d'entre eux ont promptement réagi pour féliciter Willy Moukoumi. " Ce geste montre et démontre à suffisance qu'il y a encore des gens de bon cœur. C'est un exemple à suivre pour la jeunesse de notre contrée et même pour le Gabon. Je salue cet acte qu'il vient de poser en rendant les enfants et leurs parents heureux "félicite Ydriss Dibanganga, fils de Dienga. Les élections législatives sont bien loin derrière lui et cette idée d'offrir des jouets aux gamins du village a été rapidement salué."Bien que candidat ayant beaucoup appris de son échec aux législatives, Willy a trouvé la force de donner des jouets aux enfants du village, c'est la preuve que c'est un grand homme qui prend de la hauteur. Nous avons besoin de ces qualités d'hommes politiques" souligne Dibas .

Les enfants et leurs parents sont heureux. Le prochain Noël est attendu. Les habitants du Canton Massamba espèrent que Willy Moukoumi sera toujours ce Père Noël qui a dessiné le sourire sur les visages des parents et leurs progénitures.