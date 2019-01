Congo-Kinshasa: Rétrospective - Quelques personnalités congolaises qui se sont distinguées en 2018

Par leurs actions ou réalisations, certains Congolais ont porté haut les couleurs de leur drapeau national dans différents domaines en changeant positivement les destins de leurs semblables ou en les inspirant.

Denis Mukewege : prix Nobel de la paix

Le gynécologue congolais a officiellement reçu le prestigieux prix, le 10 décembre à Oslo (Norvège), en présence de plusieurs personnalités. Il a été récompensé pour ses efforts visant à mettre fin à l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre et de conflit armé. Médecin directeur de l'hôpital général de référence de Panzi, dans la ville de Bukavu (est de la RDC), le Dr Denis Mukwege soigne les femmes victimes de viol et de violences sexuelles dans cet hôpital qu'il a créé en 1999. Entre 1999 et décembre 2015, son hôpital a pris en charge 48 842 survivantes de violences sexuelles et 37382 femmes avec des pathologies gynécologiques.

Sandrine Ngalula Mubenga : ingénieure de l'année et inventrice révolutionnaire

La scientifique congolaise a reçu le prix de l'ingénieure, le 15 novembre 2018, à Toledo, aux Etats-Unis. Le prix lui a été décerné par l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens, une association professionnelle qui regroupe près de quatre cent mille membres à travers le monde et dont le but est de promouvoir la technologie pour le bien-être de l'humanité. En 2018, la Pre Ngalula Mubenga a inventé la technologie mondiale et révolutionnaire « Bi-level equalizer », un égaliseur de batteries à Lithium-Ion, utilisé pour les voitures électriques et hybrides, les réseaux électriques, les satellites et dans le domaine aérospatial. Bi-level equalizer permet d'équilibrer les cellules de batteries connectées en série et augmente la capacité de la batterie de plus de 30% ainsi que sa longévité.

Noella Coursaris Musunka : Top Model et philanthrope

La fondatrice et présidente de la Fondation Malaïka a reçu un prix, le 1er décembre dernier, à Johannesburg, en Afrique du Sud, lors de la célébration du centenaire de Nelson Mandela. Ce prix lui a été décerné en reconnaissance du travail qu'elle accomplit avec sa fondation, notamment dans l'éducation des jeunes filles. Depuis onze ans, via sa fondation, Noella Coursaris Musunka oeuvre à l'amélioration des conditions de vie des jeunes filles, à travers des programmes éducatifs et de santé, dans la cité de Kalebuka, située dans la province du Katanga (sud-est).

Jonathan Mboyo Esole : l'«Einstein » congolais

Professeur de mathématiques à la Northeastern University (États-Unis), le scientifique congolais a fait partie des seize lauréats du Next Einstein Forum qui se sont réunis, du 26 au 28 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, à l'occasion d'une rencontre internationale où ils ont présenté leurs recherches de pointe. Jonathan Mboyo Esole a été professeur assistant à la prestigieuse université de Harvard.

Laura Ilunga : la pilote qui inspire

Elle a fait partie de la liste 2018 des cinquante femmes les plus inspirantes en Afrique du Sud dans les domaines de la science, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. La liste est établie par l'association hollandaise Inspiring fifty, créée en 2013 aux Pays-Bas. Ancienne pilote militaire au sein de la Force aérienne sud-africaine, Laura Ilunga est actuellement pilote d'hélicoptères pour la société internationale Starlite aviation. Après avoir été engagée dans des opérations en Afrique du Sud, en RDC et au Kosovo, elle est actuellement basée au Mali, où elle est aussi responsable de la sécurité de la base de Starlite aviation dans ce pays.

Sur la liste Choiseul 2018

Par ailleurs, quatre Congolais figurent sur la liste Choiseul 100 Africa, l'étude annuelle réalisée par l'Institut Choiseul, publiée le 17 octobre, et qui classe deux cents jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins appelés à jouer un rôle important dans le développement du continent dans un avenir proche.

Les quatre Congolais sont Patricia Nzolantima (35e), directrice générale EXP-ComunicArt ; Célestin Mukeba Muntuabu (37e), président directeur général d'Equity Bank Congo (ex-Procredit bank) ; Yannick Mbiya Ngandu (97e), directeur régional RDC de la Trust merchant bank et Eric Ntumba Bukasa (140e, deux étoiles), directeur en charge des entreprises, des particuliers et de la diaspora à Equity bank Congo .

Sur la liste Forbes 2018

Dans le prestigieux classement « Forbes under 30 » de 2018, des trente jeunes entrepreneurs les plus prometteurs en Afrique, trois Congolais figurent parmi les sélectionnés : Gisèla Mudumbi Van Houcke, 27 ans, fondatrice et directrice générale de Zuri luxury hair, entreprise spécialisée dans la vente, la pose et les soins d'extensions capillaires ; Yannick Mulundu Nzonde, 30 ans, fondateur et CEO de Mulundu investments and holdings Pty Ltd, spécialisée dans le conseil aux entreprises, notamment des multinationales, avec un chiffre d'affaires de plus d'un million de dollars ; Eddy Kamuanga Ilunga , 27 ans, peintre.

Fally Ipupa : Champion des Afrimma Awards

L'artiste congolais a remporté trois prix lors de la quatrième édition des Afrimma Awards 2018 organisée, le 7 octobre, à Dallas aux Etats-Unis : meilleur artiste du continent, leadership Awards et meilleur artiste masculin d'Afrique centrale.

Dieudo Hamadi : le cinéaste du réel

Le cinéaste congolais, habitué des prix, a remporté le trophée francophone du long métrage documentaire, grâce à son film "Maman colonel". Le prix lui a été remis lors de la sixième cérémonie des trophées francophones du cinéma organisée, le 8 décembre 2018, à Saint-Louis, au Sénégal.

Véronique Tshanda Beya Mputu : la félicité

L'héroïne du film "Félicité", du réalisateur sénégalais Alain Gomis, a remporté le trophée francophone de l'interprétation féminine pendant la sixième cérémonie des trophées francophones du cinéma, organisée le 8 décembre 2018 à Saint-Louis, au Sénégal. Il s'agit de son premier rôle au cinéma.

Gourmets d'or et d'argent

En outre, deux marques de café congolaises ont été lauréates des Gourmets d'or et d'argent. Le café Ntaga du Nord-Kivu et le café Lacus du Sud-Kivu, des produits de la Fondation d'appui intégral pour la promotion agricole qui ont respectivement remporté les prix lors de la quatrième édition du Concours international des cafés torréfiés à l'origine qui s'est déroulée à Paris, le 23 octobre, organisée par l'Agence pour la valorisation des produits agricoles. Les prix leur ont été offerts officiellement à Kinshasa, le 1er décembre, lors d'une soirée de gala.