Sénégal: Macky Sall promet un scrutin présidentiel "paisible, libre et transparent"

Dakar — Le gouvernement se prépare activement à organiser un scrutin présidentiel "paisible, libre et transparent", le 24 février prochain, a assuré le chef de l'Etat, Macky Sall, qui appelle à "cultiver la paix et soigner le vivre ensemble".

"Le 24 février prochain, nous irons aux urnes pour l'élection présidentielle. Le Gouvernement s'y prépare activement pour la tenue d'un scrutin paisible, libre et transparent, à la hauteur de notre tradition de démocratie majeure et apaisée", a dit Macky Sall dans son message à la nation à l'occasion du nouvel an.

Le président de la République, candidat à sa propre succession, dit avoir "pleinement confiance dans notre capacité collective d'entretenir cet héritage de notre histoire".

"Au demeurant, et notre devise nous le rappelle, affirme t-il, ce qui nous unit est bien plus fort que nos différences".

Pour Macky Sall, "ce qui nous unit, c'est notre foi dans cette nation sénégalaise qui nous rassemble et nous protège ; cette nation faite de tous ces regards qui se croisent, de toutes ces forces qui se conjuguent, de toutes ces cohabitations pacifiques et conviviales, de toutes ces parentés qui s'harmonisent et portent notre élan vers notre destin commun".

"Voilà ce qui nous engage à cultiver la paix et soigner le vivre ensemble hérité de nos ancêtres, pour notre propre bonheur et pour le bonheur des générations futures", a lancé le chef de l'Etat qui a adressé ses "meilleurs vœux de bonne santé, de bien-être et de réussite, dans un Sénégal en paix, uni et fort, prospère et solidaire ; un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous".