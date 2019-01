Angola: Saint Sylvestre - Le président de la FAA salue la performance des coureurs angolais

Luanda — Le président de la Fédération angolaise d'athlétisme (FAA), Bernardo João, a salué lundi le niveau de compétition et l'engagement des représentants angolais lors de la 63ème édition de la traditionnelle course pédestre de la Saint Sylvestre à Luanda, bien que le trophée ait été remporté par deux étrangers dans les deux sexes.

S'adressant à la presse après la course sur routes, remportée par Mokua Nyudusi (Kenya) et Beyanesh Ayele (Éthiopie), le responsable de la FAA a déclaré que le travail acharné de toute l'équipe d'organisation avait été un succès, vue que la compétition avait eu lieu comme prévu et les athlètes angolais avaient fait preuve de dévouement et de dignité devant leurs puissants adversaires.

"Nous pouvons dresser un bilan positif de la course malgré les difficultés financières rencontrées. Nous avons travaillé dur pour que la Saint Sylvestre retrouve son caractère international et que tout se passe bien. Par conséquent, nous devons continuer à penser et à agir pour améliorer les prochaines éditions, en comptant sur le soutien des sponsors et d'autres institutions", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la participation angolaise, Alexandre João, d'Interclube, a occupé la troisième place avec un chrono de 35 minutes 53 secondes. Les deux positions suivantes ont également été occupées par des athlètes angolais, à savoir Luis Kuvingua (32'13") et Rafael Epesse (32'19").

Chez les femmes, l'Angolaise Adelaide Machado d'Interclube s'est placée en deuxième position (36'42"), suivie de Lúcia Gomes (37'15") et Ernestina Paulino (37'20"). Nyabera Gesare, du Kenya, s'est classée cinquième (37'34").

Les concurrents ont parcouru 10 km en passant par différentes artères de la capitale angolaise. Deux mille athlètes ont participé à la course pédestre.