Algérie: Oran - Près de 10.000 enfants à la manifestation "Les vacances au théâtre"

Oran — Près de 10.000 enfants ont assisté aux spectacles proposés par le Théâtre régional d'Oran (TRO), dans le cadre de la manifestation "Les vacances au théâtre", a-t-on appris lundi à la clôture de l'événement.

"Ces journées artistiques qui se tiennent à chaque période de vacances scolaires ont été marquées par une affluence record dans la nouvelle édition qui a affiché complet à la majorité des séances", a précisé à l'APS le directeur du TRO, Mourad Senouci. L'intérêt croissant observé depuis l'ouverture de la manifestation, le 21 décembre dernier, a incité les organisateurs à prolonger l'édition de deux journées supplémentaires.

"Cette initiative a permis d'accueillir un maximum d'enfants et parents qui étaient nombreux à faire le déplacement de différentes communes d'Oran et de wilayas voisines", a expliqué M. Senouci. L'assistance a eu droit à plusieurs spectacles, à l'instar du numéro de marionnettes "Pinocchio", adapté et mis en scène par Kada Bensmicha, et d'autres pièces jouées par des troupes locales et de Chlef.

Cet événement est, en outre, perçu comme un excellent test pour les préparatifs de l'édition de mars prochain qui aura, quant à elle, une dimension nationale, a indiqué M. Senouci. Plusieurs mesures sont d'ores et déjà prises en vue de la bonne organisation du prochain rendez-vous, dont "la possibilité pour le public de réserver ses places un mois à l'avance, lui épargnant ainsi les longues files d'attente à l'entrée", a-t-il fait savoir.

Et d'observer que le succès de cette édition constitue "un bel indicateur du fait que le TRO conforte sa position parmi les adresses les plus attractives du circuit touristique de la capitale de l'Ouest du pays". La satisfaction du public, notamment l'enfance et la jeunesse, encourage également les responsables du TRO à investir davantage dans la production de nouvelles oeuvres dédiées à cette catégorie.

La prochaine création est à ce titre déjà programmée, le TRO ayant fixé son choix sur l'adaptation du texte "Qum qum, mared el-koutoub" du jeune auteur algérien Youcef Baaloudj, qui sera mis en scène par Ahmed Khoudi. Cette oeuvre a valu à son auteur le prix du meilleur texte pour enfants de l'année 2018, décerné par l'Instance arabe du théâtre (Sharjah/Emirats arabes unis), rappelle-t-on.