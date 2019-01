Cote d'Ivoire: Réveillon de la Saint Sylvestre - Abidjan illuminée de mille feux... au cours de « L'incroyable 30 UN by Apotheoz »

Le spectacle pyrotechnique et pyro-musical du 31 décembre 2018 a réuni les Abidjanais pour ceux qui ont effectué le déplacement au Palais de la culture. Pour la 8ème édition, force est de reconnaitre que le Directeur artistique des Feux d'artifice d'Abidjan Perle de Lumières, David Protau a su matérialiser par la magie du feu, le thème « Réconciliation in colors ».

Ce spectacle a été irisé aux couleurs de diamant, d'or et d'argent, autrement dit, très vivant, dans le droit fil des villes-lumières du monde entier. Avec du relief et du volume, le show pyrotechnique d'Abidjan, a tenu toutes les promesses. Abidjan a été illuminé aux couleurs Orange, blanc, vert et or.

Entre les déflagrations des bombes, le show a été aussi musical, en 20 minutes. Dans une orchestration des grands classiques tels des Wolfgang Amadeus Mozart avec « Don Giovanni », Sergueï Prokofiev avec « Roméo et Juliette » ou « La Danse des Chevaliers » de Giuseppe Verdi, les rythmes, sonorités et instruments du terroir ivoirien seront mis en musique pour valoriser la culture ivoirienne, creuset où se fondent la diversité et la réconciliation.

La Grande Chancelière de l'ordre national, le Professeur Henriette Dagri Diabaté, représentant la marraine Mme Dominique Ouattara, a appelé à l'union des fils et filles de la Côte d'Ivoire. « La lumière tient du divin. Puisse cela nous inspirer des actes d'union et de concorde .

C'est de notre responsabilité commune de désarmer notre parole, notre cœur, notre esprit pour que 2019 soit une année de paix... », a soutenu Mme Dagri Diabaté.