Cote d'Ivoire: Vœux de nouvel an/Guillaume Soro - « Sachons redonner l'espoir d'une nation tolérante et rassemblée... »

« Dans le contexte actuel de notre pays, la Côte d'Ivoire, où les clivages politiques semblent aller crescendo et prennent le dessus sur l'intérêt général et le bien-être des populations, qu'en cette nouvelle année, nous sachions leur redonner l'espoir d'une Nation tolérante et rassemblée autour de son idéal commun de vivre ensemble dans le respect des libertés d'expression de chacun », a indiqué le président de l'Assemblée nationale Guillaume Kigbafori Soro dans son message de bonne et heureuse année 2019.

Pour lui le Président de la République Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié n'ont un autre choix que ce s'entendre.

Aussi le Chef de la Représentation nationale a-t-il souligné que son désir ardent des années précédentes et renouvelé cette année, est de continuer de prôner le pardon mutuel pour une réconciliation vraie entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire.

« L'aurore d'une nouvelle année est une belle tradition et une excellente opportunité que je saisis pour vous formuler mes vœux les meilleurs.

Aussi, voudrais-je souhaiter que cette lumière naissante de l'année 2019 éclaire joyeusement le toit de nos maisonnées et consolide en leur sein l'amour, la fraternité et l'unité. Qu'elle apporte à chacun une parfaite santé et des joies simples et durables. » Tels sont les souhaits du président Guillaume Soro.