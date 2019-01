Cote d'Ivoire: Réveillon de la Saint Sylvestre à Abidjan - Drogba et Eto'o libèrent en Zouglou avec Magic System

Un réveillon de la Saint Sylvestre magique. Le groupe Magic System l'a offert aux Ivoiriens à travers un concert d'au moins 2 heures de temps dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, dans les Jardins du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Des invités de marque tels que l'Ivoirien Didier Drogba et le Camerounais Samuel Eto'o Fils, des sommités du football africain, étaient de la fête. Des fans de ces deux stars et aussi friands du Zouglou, n'ont pas manqué à l'appel.

Dès le premier titre des Magiciens balancé à 1h du matin, Didier et Samuel sont montés sur scène pour libérer en Zouglou. Des pas qui n'ont laissé personne indifférent.

Et l'ex-capitaine des Éléphants de prendre la parole, pour non seulement, souhaiter ses meilleurs vœux à toute la population vivant en Côte d'Ivoire, mais aussi rendre un hommage au quatuor A'Salfo, Goudé, Manadja et Tino. Quatre garçons qui, dit-il, font la fierté de la Côte d'Ivoire dans le monde, à travers leur musique.

Après quoi le mercure est monté avec les titres « Doubehi », « un Gaou à Paris », « Chéri Coco », « Petit pompier » et le titre à succès « Premier Gaou » qui a lancé le groupe. Puis de boucler la soirée à 3h du matin avec « Magic in the Air ».

Le lead vocal, Traoré Salif alias A'Salfo, a exprimé sa reconnaissance à Olivier Blé, arrangeur, ingénieur de son, celui avec qui ses pairs magiciens et lui ont fait du chemin pour se hisser à ce niveau.

Les « 4 Gaous », à travers ce concert inédit, voulaient communier avec leurs fans car cela fait « plus de 10 ans » qu'ils n'avaient pas passé la Saint Sylvestre avec les mélomanes ivoiriens.