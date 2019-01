Soudan: Al-Bashir affirme l'engagement de l'État à élargir la participation à la gestion de l'État

Khartoum — Le Président de la République, Maréchal Omer Al-Bashir, a réaffirmé l'engagement de l'État à faire élargir la participation à la gestion de l'État à inclure tous les secteurs de notre peuple et les forces politiques et sociales sans exclusion ni discrimination, approchant dans une nouvelle ère qui nécessite l'unité, la coopération et le consensus de tous les secteurs de la société Soudanaise afin de faire face aux défis rencontrant notre pays.

Dans son allocution lundi soir à la célébration marquant le 63e anniversaire , le Président Al-Bashir a renouvelé l'appel au peuple Soudanais et aux forces politiques et sociales à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan pour s'unir afin d'observer le verset d'Allah qui dit "coopère pour la justice et la piété et ne coopère pas pour l'agression des péchés" ; et s'engagent à renoncer à la violence, aux guerres et au conflit afin de renforcer le tissu social pour protéger l'ordre et agir avec toutes les causes avec justice et égalité et sans discrimination; et d'assumer un dialogue sérieux comme moyen de surmonter les différences.

Il a réaffirmé son engagement aux recommandations du dialogue national dans ses aspects politique et social et a réitéré l'appel à l'opposition pour accélérer à joindre le document de dialogue national et participe à la construction de la nation et de ses piliers de la sécurité et de la paix.

Il a également souligné l'engagement de faire le processus de formulation d'une constitution permanente pour la nation à cette épopée à laquelle tous participeraient sans exclusion, s'inspirant des résultats du dialogue national et des aspirations de nos peuples à la liberté et au bien-être.

"Alors que nous nous engageons à organiser les élections en 2020 dans un climat libre et équitable, nous appelons toutes les forces politiques à se préparer à y participer sérieusement dans un esprit de compétitivité nationale honorable afin de réaliser une véritable consultation démocratique et de renforcer le principe d'échange pacifique du pouvoir ", a-t-il dit.