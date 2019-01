Soudan: Texte en français d'allocution par le Président de la République à l'anniversaire de l'indépendance

document

Khartoum — L'Agence Soudaise de Presse (SUNA) publie ci-dessous la traduction officielle du discours prononcé par le Président de la République, Maréchal Omer Al-Bashir, devant le peuple Soudanais à l'occasion du 63ème anniversaire de l'Indépendance du Soudan:

Au nom de Dieu clément et Miséricordieux

Le discours de son Excellence le président de la république à l'occasion des célébrations du 63e anniversaire de l'indépendance du pays, Le 31 décembre 2018 :

"Louange à Allah, Seigneur des mondes, Que les prières et la paix d'Allah soient sur notre Prophète Mohamed ibn Abdullah, la meilleure création d'Allah, la miséricorde envoyé aux mondes et à sa famille, et à ses compagnons et à ceux qui marchait à son approche jusqu' au jour de la résurrection et de la religion. "

Allah dit: « Attachez-vous tous, fortement, au Pacte de Dieu; ne vous divisez pas; souvenez-vous des bienfaits de Dieu : Dieu a établi la concorde en vos cœurs; vous êtes, par sa grâce, devenus frères alors que vous étiez des ennemis les uns pour les autres.»

Citoyens soudanais loyaux

Distingués invités,

En ce jour béni, permettez-moi de vous saluer à l'occasion du 63e anniversaire de la glorieuse indépendance, qui nous rappelle le sens et la signification les plus élevés de la liberté et de la dignité. Alors que nous célébrons ce glorieux anniversaire, nous passons en revue l'histoire d'un peuple qui avait lutté courageusement et acharnement pour sa gloire, sa Liberté et sa dignité, sa fierté : le Soudan était l'un des premiers pays à obtenir l'indépendance sur le continent africain. Et après son indépendance, il n'a ménagé aucun effort pour soutenir tous les mouvements de libération africains afin d'obtenir l'indépendance, la liberté et la dignité du continent.

Dans la mesure où cet anniversaire nous donne un sentiment de fierté et de gloire, nous rappelons les sacrifices de ce peuple inébranlable, et les efforts sincères de la première génération, qui avait consenti les plus grands sacrifices pour ce jour et ces moments où le drapeau du Soudan s'élève dans ciel du pays.

Citoyens loyaux

Même si le pays a réalisé de nombreux achèvements en matière de la construction et de l'édifice de l'État et de la société depuis l'aube de l'indépendance jusqu'à nos jours, mais cela reste moins des ambitions, des aspirations et des espoirs souhaités et n'atteint pas au niveau des précieux sacrifices consentis par notre peuple et ses aspiration au progrès et à la prospérité qui conviennent à ses capacités et potentialités.

Ce qui nous oblige à déployer plus d'efforts, de sacrifices et mobilisons les énergies nécessaires pour atteindre les objectifs souhaités, Cela ne peut être réalisé qu'en veillant à l'application du principe d'efficacité, d'intégrité pour ceux auxquels sont confiés le service des citoyen et nous devons également travailler avec beaucoup d'efficacité, de justice et de transparence au sein de toutes nos institutions nationales.

Notre rencontre aujourd'hui avec vous, vient au moment où notre pays traverse des conditions économiques difficiles qui ont nuit une grande partie de notre peuple, pour des raisons externes et internes que vous connaissez bien, alors que nous apprécions la souffrance et nous sentons son impact et nous remercions notre peuple pour sa patience, nous sommes convaincus que nous sommes sur le point de surmonter cette étape difficile et passagère et de revenir sur la voie du développement global et durable reposant sur les potentiels et les ressources solides de notre économie qui permettraient son essor et sa renaissance. À cet égard, nous appelons nos forces et partis politiques à apporter une contribution rationnelle face aux problèmes de la patrie, y compris l'actuelle circonstances économiques, dans un esprit de conseil et de présentation d'alternatives, et non dans celui de concurrence et d'avantages et en même temps nous confirmons que toutes les institutions de l'État ont établi une feuille de route pour sortir de cette crise économique en adoptant une stratégie basée sur la production et la productivité : le budget de l'année 2019 a été conçu avec une nouvelle vision visant à réaliser la renaissance économique et à surmonter les crises actuelles, en adoptant, pour la première fois, une approche basée sur les programmes et projets visant à atteindre les objectifs, au lieu de l'ancien système budgétaire traditionnel.

Le budget a également été conçu pour alléger les souffrances du citoyen en maintenant des subventions sur de nombreux denrées, en augmentant les salaires, en soutenant la production pour l'exportation, et il n'y a aucune nouvelle charge fiscale et en soutenant les programmes d'assurances sociale pour les plus vulnérables et les pauvres, dans un pas très important visant à octroyer directement la subvention à ceux qui l'ont besoin, ainsi que le développement d'un nouveau système pour la production, l'importation et la distribution des médicaments, denrées essentiels, et l'élaboration d'un programme strict pour rétablir la confiance en notre système bancaires, qui a réussi à résister aux défis de boycottage étrangers et il dépassera cette crise pour jouer son rôle nécessaire et désiré dans le soutien de la production et le financement des producteurs. Dans le secteur privé, qui a joué un rôle important dans la marche de notre économie, nous espérons pouvoir doubler sa contribution aux efforts de construction économique.

En outre, sur le plan de coopération bilatérale nous avons établi des partenariats économiques avec certains pays frères et amis visant à renforcer l'efficacité de l'économie, notamment avec la chine, la Turquie, la Russie, la Biélorussie, nos frères des pays du golfe arabique et d'autres pays, nous visons, à partir de ces partenariats, à soutenir la structure de production nationale.

Citoyens loyaux

Alors que nous célébrons cet événement glorieux, nous affirmons que nous continuons de renforcer et d'élargir la participation au pouvoir pour toutes couches de notre peuple et de nos forces politiques et communautaires sans exclusion ni différenciation, en passant ainsi à une nouvelle phase qui exige l'unité nationale et la coopération, le consensus de tous les secteurs de la société soudanaise pour faire face aux défis qui entourent le pays. C'est ce qui nous incite à réitérer l'appel aux fils honorable de notre peuple et à leurs forces politiques et communautaires à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan à une réconciliation et consensus commun qui soient conformes aux paroles d'Allah le Tout-Puissant : "Coopérez pour la justice et la piété et ne coopérez pas pour le péché et la transgression". Et Nous nous engageons à renoncer à la violence, aux guerres et aux conflits, nous adoptons le dialogue comme seul moyen de surmonter et régler les différends. Afin de renforcer notre tissu social, que nous avons voulu le préserver, en traitant toutes nos questions sur la base de la justice et de l'égalité, sans distinction entre ses composantes, et en engageant un dialogue sérieux comme moyen de surmonter les différences.

Je renouvelle mon attachement aux recommandations et résultats du dialogue national, tant politique que sociétal, et j'appelle les frères dans l'opposition à rejoindre le document de dialogue national, à participer à la construction de la nation et au rétablissement de la sécurité et de la paix. Nous réaffirmons également notre engagement que tous les partis politiques pourraient participé l'élaboration de la constitution permanente du pays sans exclusion, conformément aux résultats du dialogue national et les aspirations de notre peuple à la liberté, au progrès et au bien-être. Nous nous engageons d'organiser en 2020 des élections libres honnêtes et en même temps, nous appelons tous partis politiques à s'apprêter sérieusement pour la participation aux prochaines élections afin de réaliser les principes de la véritable (choura- consultation) et la pratique de la vraie démocratie, en vue de réaliser l'alternance pacifique du pouvoir.

Citoyens loyaux

Chers invités

En ce qui concerne les relations extérieures, le Soudan a préservé les valeurs de coopération, de fraternité, de bon voisinage et de renforcement de la paix et de la sécurité internationales, où notre région connaît une forte polarisation et des interventions sans précédent, mais nous avons réussi à maintenir des relations extérieures équilibrées avec notre milieu régional et international, fondées sur les principes de la justice, et de l'engagement positif à l'égard des problèmes de la région, tout en préservant nos intérêts nationaux.

Le slogan des célébrations du pays pour le 63e anniversaire de l'indépendance (je suis africain, je suis soudanais), exprime la fierté d'appartenir au continent noir, ainsi que le Soudan a considérablement contribué à la réalisation de la paix sur son continent et son milieu de voisinage, ainsi que dans la région de la Corne de l'Afrique. Le Soudan a joué un rôle primordial dans l'instauration de la paix en république du Soudan du Sud et poursuit ses efforts pour rétablir la paix en république Centrafricaine voisine, en coopération avec les mécanismes de l'Union Africaine, ainsi que sa contribution à l'instauration de la paix en Libye, grâce à son rôle actif au sein de l'organisation des pays voisins de la Libye.

Le Soudan a également déployé des efforts sincères pour promouvoir une action arabe commune ainsi qu'au sein des mécanismes de solidarité arabe et islamique, en participant activement à l'instauration de la stabilité et au renforcement de la légitimité au Yémen, pays frère, ainsi qu'il a déployé des efforts considérables pour unifier le rang arabe en ramenant la Syrie à sa place au sein de la nation arabe. Notre pays a déployé de grands efforts pour lutter contre le terrorisme, la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent, et la drogue et il a été qualifié de symbole de restauration de la paix et de facteur de stabilisation dans la région.

Citoyens loyaux

En conclusion, je ne peux que réitérer mes félicitations et remercier le peuple noble du Soudan pour sa patience et sa conscience et son souci de renforcer et de préserver ses acquis nationaux. J'adresse également mes félicitations et remerciements aux forces armées et aux autres forces régulières à l'intérieur et à l'extérieur du pays et confirme la détermination que le Soudan reste toujours un pays fort, solide et stable et avec l'aide de Dieu nous nous tiendrons fermement au côté du droit et de la justice, et protégerons la patrie et ses citoyens dans toutes les situations et circonstances. Nous demandons à Dieu le Tout-Puissant d'unir nos rangs en vue de réaliser le progrès et la prospérité de notre pays et notre peuple. Bonne année.

La paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous.