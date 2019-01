Angola: Saint Sylvestre2018 - Le climat "réduit" la vitesse du vainqueur

Luanda — Mukua Edwin Nyandusi, du Kenya, vainqueur de la 63e édition de la Saint Sylvestre 2018, a déclaré lundi que les températures élevées, variant entre 31 et 24° C dans l'après-midi à Luanda, avaient contribué au ralenti de sa vitesse et a remporté la course de 10 kilomètres en 30 minutes 20 secondes.

Selon le coureur de fond kenyan, qui s'adressait à l'Angop, après avoir coupé la ligne d'arrivée de la course sur routes tenue à Luanda, l'objectif était de courir plus et de franchir la ligne d'arrivée en 28 ou 29 minutes, mais la chaleur intense l'empêchait de faire son mieux, il a donc dû contrôler son souffle et assurer la première place.

Il a déclaré qu'il avait pour obstacles les élévations, les descentes et les petits trous de la chaussée goudronnée, qui le contraignaient à limiter les marches et le mouvement afin d'éviter de faire une chute et par conséquent perdre le top de la course.

L'Éthiopienne Tesfera Mosisa Medekssa a terminé deuxième avec un chrono de 31'15" et l'Angolais Alexandre João, troisième en 31'53" secondes.