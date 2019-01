Soudan: Al-Bashir affirme le souci du Soudan de maintenir des relations extérieures équilibrées

Khartoum — Le Président de la République, Maréchal Omer Al-Bashir, a affirmé que le Soudan , moyennant ses relations extérieures, a continué à observer les valeurs de coopération, de fraternité et de bon voisinage, et a jeté les bases des piliers de la paix et de la sécurité internationales dans la région, témoigne un État de polarisation extrême et d'interférences sans précédent.

Dans son allocution prononcée lundi soir devant la nation à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance, le Président de la République a déclaré que le Soudan a pu maintenir des relations étrangères équilibrées sur les niveaux régional et international, fondées sur les principes de justice, la gestion positive des problèmes de la région et l'observation de notre intérêt national.

Il a dit que les célébrations de la 63 ème journée de l'Indépendance vient sous la bannière " Je suis Africain, je suis Soudanais", exprimant la fierté du Soudan d'appartenir au continent noir et de renforcer les piliers de la cohérence nationale africaine.

Il a fait allusion aux contributions du Soudan à la réalisation de la paix dans son continent, dans sa région et dans la Corne de l'Afrique sur la base de son engagement moral et de sa position unique sur le continent, affirmant que le Soudan a joué le rôle le plus important dans la réalisation de la paix au Sud Soudan et exerçait les efforts visant à réaliser la paix en République centrafricaine en coopération avec les organes de l'Union africaine se poursuivent, en plus de sa contribution à la réalisation de la paix dans notre voisin, la Libye, grâce à son rôle actif dans le Mécanisme des États voisins Libyens.

Il a indiqué que le Soudan contribuait également, moyennant les efforts loyaux, au renforcement de l'action commune arabe et des mécanismes de solidarité arabe et islamique en instaurant la stabilité et soutenant la légitimité du Yémen frère, et déployait des efforts considérables pour relancer les relations entre les Arabes en ramenant la Syrie frère à l'embrasse Arabe.

Il a souligné que le Soudan a également contribué, à travers de ses efforts remarquables pour l'éradication du terrorisme, du trafic humain, du blanchiment d'argent et de drogue et la réalisation de la paix et de la stabilité, du fait que le Soudan étant désormais considéré comme phare pour l'établissement de la paix et un facteur de stabilité dans la région.