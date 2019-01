Soudan: Al-Bashir - L'Etat reconnaît la souffrance de peuple et les remercie pour leur patience

Khartoum — Le Président de la République, Maréchal Omer Al-Bashir, a souligné que l'anniversaire de l'indépendance vient au moment où le Soudan traverse des circonstances économiques pressantes qui ont causé des difficultés à une grande partie de la société, et venue par une série de facteurs externes et internes, affirmant que l'État reconnaît les difficultés et exprime sa gratitude au peuple pour leur aimable patience.

Dans son allocution au peuple soudanais à l'occasion du 63ème anniversaire Lundi soir, le Président Al-Bashir a exprimé sa confiance que l'Etat va bientôt surmonter cette phase difficile mais temporaire et revenir à la voie du développement compréhensif en utilisant la base solide de ressources dont jouit l'économie nationale et qui lui a permis de progresser et aller en avant.

"À cet étape , nous appelons les partis politiques à contribuer avec sagesse à agir avec les questions de la nation, y compris le problème économique actuel, en conseillant et proposant des alternatives, et non par la concurrence et le gain politique », a-t-il déclaré.

Le Président Al-Bashir a appelé toutes les institutions de l'Etat à chercher à résoudre cette crise en élaborant une feuille de route autour d'une stratégie basée sur la production et la productivité.

Il a dit que le budget 2019 a été présenté avec une nouvelle vision qui visait à revitaliser l'économie et à surmonter les crises actuelles; utiliser une approche qui, pour la première fois, dépend des projets et des programmes pour atteindre à ses objectifs; au lieu de l'approche traditionnelle de la classification.

Il a indiqué que le nouveau budget visait également à réduire les difficultés des citoyens en maintenant des subventions sur de nombreux produits, augmente les salaires, en subventionnant la production pour l'exportation, et à ne pas ajouter de nouveaux fardeaux fiscaux en plus de soutenir les programmes de l'assistance sociale pour les secteurs les plus faibles dans un pas visant à canaliser les subventions vers ceux éligibles.

Il a fait allusion au nouveau système adopté pour la production, l'importation et la distribution de produits de base et de médicaments, ainsi que la mise en place d'un programme strict visant à rétablir la confiance dans notre système bancaire qui a subi les défis des boycotts internationaux.

Le Président Al-Bashir a affirmé que l'État dépassera cette crise et assumera son rôle pour soutenir la production et au financement des producteurs du secteur privé qui a continué de jouer un rôle apprécié dans le progrès de notre économie, afin de multiplier les efforts de construction de l'économie.

Il a évoqué les divers partenariats économiques avec des pays frères et amis, incluant la Chine, la Biélorussie, la Russie, la Turquie, les pays du Golfe et d'autres pays dans le but d'accroître l'efficacité de l'économie et de construire l'infrastructure de la production nationale.