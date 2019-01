Seychelles: Message du Nouvel An - Le Président demande aux Seychellois de faire un impact en 2019

Le président des Seychelles Danny Faure a demandémardi soir, aux Seychellois de laisser une empreinte positive, en 2019 lors de la présentation de ses vœux pour 2019.

«Une nouvelle année marque le début d'un nouveau chapitre porteur d'espoir. Cela signifie également un nouvel engagement, un nouvel engagement, pour continuer à faire une différence positive dans la vie de ceux qui nous entourent.», a déclaré le président Danny Faure.

Faure a noté que 2018 était une année difficile. «Cependant, face à ces défis, nous avons vu un peuple résilient. C'est notre force, notre résilience en tant que population », a déclaré Faure.

Le président a ajouté que les Seychelles - un archipel de 115 îles dans l'est de l'Océan Indien - est un petit pays. «Mais nous vivons dans un village global. Malgré les incertitudes et les tribulations dans le monde, nous avons réussi à continuer à progresser ensemble. "

Faure a déclaré qu'en 2019, le pays devait s'efforcer de continuer de progresser, car c'est le seul moyen de consolider et de maintenir son développement.

«La clé réside en chacun de nous: nous devenons des citoyens plus actifs et plus engagés. En tant qu'étudiants, nous nous engageons davantage dans nos études. En tant que travailleurs, nous nous impliquons davantage dans nos lieux de travail. En tant que parents, nous nous engageons davantage dans l'éducation de nos enfants. En tant que citoyens, plus engagés dans le développement de notre pays. Lorsque nous sommes engagés, nous faisons avancer notre pays et nous veillons à maintenir nos progrès », a ajouté le chef de l'Etat.

Fauré a poursuivi son message en déclarant que «les Seychelles, qui sont plus grandes que nous tous, nous appellent à rester engagés pour la faire avancer. Ensemble, nous pouvons le faire. "

Le président a conclu son message en appelant à l'unité nationale et au maintien de la stabilité.

«Je souhaite sincèrement que notre pays et notre peuple continuent sur cette voie de l'unité nationale, de la paix et de la stabilité. ", a déclaré Faure, ajoutant que" en tant que nation, nous continuerons à promouvoir la paix, la liberté et le droit fondamental de tous. les gens à vivre dans la dignité. "