Sénégal: 1762 kilomètres de routes réalisés en sept ans (Macky Sall)

Dakar — Au total, 43 projets d'infrastructures routières ont permis de réaliser un linéaire de 1762 kilomètres en sept ans au Sénégal, a affirmé lundi le chef de l'Etat lors de son adresse à la nation à l'occasion du nouvel an.

"Nous avons ainsi achevé un vaste programme de 43 projets d'infrastructures routières, sur un linéaire de 1 762 Kilomètres", a-t-il notamment indiqué, non sans faire part de la poursuite de la mise en œuvre d'autres chantiers au Nord et à l'Est du Sénégal.

Macky Sall a notamment cité les chantiers routiers sur la dorsale de lÎle à Morphil et les axes Ndioum-Ourossogui-Bakel-Kidira-Goudiry et Tambacounda, le tronçon reliant Kédougou à Dialocoto-Mako en passant par Salémata ainsi que l'axe reliant Dabo à Kolda via Fafacourou, Médina Yoro Foulah et Pata.

Selon le chef de l'Etat, la mise en service de l'autoroute Ila Touba, a fait croître le patrimoine routier du Sénégal, lequel est passé de 32 kilomètres en 2011, à 221 kilomètres en 2018.