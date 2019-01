Egypte: Le pays plafonne les subventions pour lutter contre l'explosion démographique

Les autorités égyptiennes ont franchi une nouvelle étape dans la lutte contre l'explosion démographique ce mardi en plafonnant les aides en espèces et en nature au niveau correspondant à une famille avec deux enfants seulement. Des subventions qui constituent le quart du budget de l'Etat dans un pays qui a dépassé les 100 millions d'habitants.

Jusqu'à récemment, les familles les plus démunies, estimées à 4 millions, recevaient des aides en espèces et en nature, quel que soit le nombre de leurs membres. Dorénavant ces aides seront limitées aux parents et à deux enfants par famille.

Le pain est le principal produit subventionné avec une galette vendue à un quart de centime d'euro à raison de 5 galettes par personne et par jour. Le troisième enfant devra, aujourd'hui, payer son pain au prix réel, soit dix fois plus cher.

Les autorités espèrent que ces restrictions décourageront les parents à faire plus de deux enfants. Le taux de naissances avait explosé en 2012 avec l'arrivée des Frères musulmans au pouvoir et l'arrêt, de facto, du planning familial pour dépasser les 3%. A ce rythme, l'Egypte qui importe déjà plus de 60% de ses besoins alimentaires aurait dépassé les 120 millions d'habitants en 2025.