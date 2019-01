Ile Maurice: Services d'urgence - Moins d'incendies et moins d'accidents de la route à déplorer

Si l'année 2018 avait démarré sur les chapeaux de roue pour les différents services d'urgence, 2019 s'est présentée, jusqu'à présent, différemment. Heureusement d'ailleurs. Les pompiers ont plus souvent été sollicités pour des «incidents sans gravité».

«Sa lané-la trankil ziska ler.» C'est le constat que dresse un responsable des pompiers des premières heures de 2019. Ils ont été sollicités à six reprises de minuit à midi hier, mardi 1er janvier. À Cité-Malherbes, à Curepipe, à Forest-Side, à Bambous, à Grande-Rivière et à Ste-Croix. Aucun blessé n'a été déploré. «Inn éna bann ka difé dan lasam, enn dan la kwazinn. Éna plas akoz salté, enn lot akoz laparey elektrik. Ti ena enn plas ladan kot difé ti fini taign avan larivé ponpié.» Dans tous les autres cas, le feu a pu être maîtrisé dans les plus brefs délais. Le mauvais temps dans plusieurs régions de l'île n'a donné lieu à aucun incident. Notre interlocuteur s'en réjouit.

Le début de 2018, marqué par un accident mortel à St-Jean, était bien différent. Deux jeunes y avaient trouvé la mort aux petites heures. Les pompiers ont été mandés sur les lieux. Le mauvais temps qui s'en est suivi leur a aussi donné beaucoup de travail.

Pas de repos dans la salle de contrôle du SAMU

Au total, le numéro d'urgence (114) a reçu 1 838 appels entre 6 heures le 31 décembre et 16 heures hier. Contrairement au Pompiers, le SAMU a été inondé d'appels. Il y a eu 110 interventions dites non-médicalisées. Le SAMU a été dépêché à 50 reprises. Des complications liées à la prise d'alcool demeurent la principale cause de détresse. D'autres ont appelé suite à des blessures liées à des bagarres. Des victimes d'accidents de la route, on en compte cinq, dont un à Grand-Bassin, ont été soignées pour des blessures mineures. Deux femmes enceintes qui allaient bientôt accoucher faisaient aussi partie du lot.