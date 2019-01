Sénégal: Macky Sall - "Nous avons réalisé des performances économiques appréciables"

Dakar — Le président de la République Macky Sall a salué lundi dans son message de nouvel an les performances "appréciables" du Sénégal en matière économiques, lesquelles se caractérisent par "un taux de croissance de 7,2%, en fin 2017 et une moyenne annuelle de 6,6% depuis le lancement du PSE", le Plan Sénégal émergent.

Dans le même temps, le taux d'endettement du Sénégal "se situe actuellement à 47,7% de notre PIB, et reste largement en dessous de la norme communautaire de l'UEMOA fixée à 70%", a souligné Macky Sall.

Il rappelé qu'en 2012, au moment de son accession à la magistrature suprême, "notre situation économique était marquée par une croissance faible et erratique de 1,7% ; et un déficit budgétaire de plus de 6,7% du PIB".

S'y ajoute que la fourniture d'électricité "s'était dégradée à un niveau sans précédent, affectant gravement les ménages et les entreprises, au point de provoquer des émeutes et de compromettre toute possibilité de croissance".

"Devant cette impasse, nous avons lancé en février 2014, le Plan Sénégal émergent, pour la transformation structurelle de notre économie, la promotion du développement solidaire et inclusif, et le raffermissement de l'Etat de droit, dans la paix et la sécurité", a signalé le chef de l'Etat.

Selon lui, la réussite de la première phase et "le succès éclatant du lancement de la Phase II du PSE confirment que nous sommes sur la bonne voie ; par nos propres efforts, et par l'engagement unanime de nos partenaires publics et privés à nos côtés".

"Cette confiance renouvelée, mes chers compatriotes, est à notre crédit collectif. Nos partenaires nous font confiance parce que notre pays est crédible au plan politique ; notre vision de développement économique et sociale est cohérente ; notre diplomatie est respectée, et nos amitiés sont solides à travers le monde", s'est félicité Macky Sall.

Il dit s'être pour sa part "évertué à rester" à l'écoute et au service des Sénégalais depuis 2012, "toujours dans le temps utile, le temps de l'action qui, seule, produit des résultats".