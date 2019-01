Ile Maurice: Nouvel an - On se tient aux bonnes résolutions !

Eh oui ! Nous sommes le premier jour de l'an 2019. Une nouvelle page de notre histoire commence. En cette nouvelle année, nous avons tous de bonnes résolutions en tête, nous voulons tous accomplir nos rêves, nos ambitions, améliorer nos vies et aller de l'avant. Pourtant, la tâche ne s'avère pas aussi aisée, car au fil des jours, des semaines et des mois nous nous laissons emporter par la routine du quotidien et nous mettons au placard ces bonnes résolutions. Comment donc s'y tenir ?

Première étape : Le choix des résolutions

«Souvent, on ne tient pas ses bonnes résolutions parce qu'elles ne nous correspondent pas, elles sont induites par l'extérieur, par des diktats sociaux», fait ressortir Michelle Jean-Baptiste, auteure de «Mes bonnes résolutions en action». Prenez donc un carnet et un stylo et notez-y vos objectifs. Ces derniers doivent être clairs et précis et surtout réalisables.

Fixez-vous des dates de réalisation

Attention, votre liste de bonnes résolutions ne doit pas être interminable. Il vous est conseillé de vous limiter à trois projets pour que cela soit plus réalisable. Une fois que c'est fait, déterminez le moment auquel vous y allez-vous mettre. Définissez également les heures ou si vous allez être accompagné ou pas. À titre d'exemple, si vous comptez vous remettre au sport, sachez déjà si vous comptez vous rendre à la gym ou si vous souhaitez le faire à domicile. Déterminez déjà le temps que vous pourrez consacrer au sport.

Évitez de mettre la barre trop haute

N'oubliez pas qu'il est impératif que vous soyez objectif dans vos résolutions, donc ne placez pas la barre trop haute. Ainsi, si votre résolution pour cette nouvelle année est de perdre du poids, ne vous mettez pas pour objectif de perdre 20 kilos en un mois. Ce n'est pas réaliste, alors réajustez les données pour que vous soyez content de votre progression.

Soyez positif

Vous avez pour résolution de manger sainement cette année et de vous mettre au sport, mais voilà, lors d'un dîner entre amis vous avez consommé plus que voulu, ne vous découragez pas. Vous recommencerez demain. Si au lieu d'avoir fait votre jogging pendant une heure vous vous êtes arrêté à 30 minutes, ne soyez pas négatif et félicitez-vous d'avoir au moins fait 30 minutes de jogging. Ne vous arrêtez pas à ce que vous n'avez pas fait, mais voyez plutôt les progrès que vous allez faire au quotidien.

Stimulez-vous

Faites une deuxième liste, celle-là comprendra tous les avantages que vos bonnes résolutions doivent vous apporter. Soyez content déjà de tout ce que ce changement que vous êtes en train de mettre sur pied. Pour vous motiver à aller de l'avant, revoyez souvent cette liste. Vous pouvez même la coller sur votre réfrigérateur pour qu'elle vous booste tous les matins. La clé pour la réussite reste la détermination. N'oubliez pas, votre médaille à vous c'est la réussite de vos bonnes résolutions. Soyez déjà fière de votre réussite prochaine et surtout ne lâchez pas prise sous aucun prétexte.