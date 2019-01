Ile Maurice: Vœux des Mauriciens - Paix, unité, égalité et propreté

En cette année qui débute aujourd'hui, plusieurs Mauriciens que nous avons interrogés plaident pour une île plus propre : moins de pollution et de corruption. L'unité au sein du pays est aussi ardemment souhaitée. On espère que ce ne soit pas des vœux pieux.

Rajen Narsinghen Senior Lecturer, UoM

«Que les Mauriciens soient plus heureux et trouvent le vrai bonheur holistique. Que les pauvres et les démunis soient mieux traités. Qu'on se débarrasse de ou qu'on diminue la corruption, la drogue et les inégalités économiques. En cette année charnière, avec les élections qui sont derrière la porte, j'espère que le peuple sera éclairé pour prendre la décision qu'il faut pour résoudre les vraies tares de la société. Puis une vraie consolidation de l'unité nationale, la démocratie et les droits humains.»

Dr Farhad Aumeer Gynécologue

«Que mon pays se relève des gros défis qui nous hantent : la prolifération de la drogue parmi les jeunes, le taux élevé de morts sur nos routes et la dégradation sociale en termes de vols, crimes et violence. Que cette nouvelle année consolide notre patrie arc-en-ciel pour un avenir meilleur et, ensemble, j'en suis sûr on surmontera les défis qui nous guettent.»

Sameer Goolam Président de SCARS

«Je souhaite que le gouvernement octroie un terrain à toutes les ONG, afin qu'on puisse y ériger des abris pour animaux errants et s'occuper d'eux. Que les autorités légifèrent sur la stérilisation des animaux domestiques et rendent obligatoire le microchip pour nos amis les bêtes. Il faut aussi punir ceux qui maltraitent, martyrisent et abandonnent des animaux. Il faut aussi transformer la Mauritius Society for Animal Welfare en une véritable société qui s'occupe du bien-être des animaux. Que la MSAW arrête le catch and kill !»

Sooman Jhugdamby Président de l'Union of Private Secondary Education Employees

«Nous voulons une société meilleure pour nos jeunes car la drogue continue à faire des ravages. Il faut que la population, la police, le gouvernement travaillent de concert pour combattre ce fléau car ensemble nous pouvons dire non.»

Dean Rungen, travailleur social

«Je souhaite que Maurice se réconcilie enfin avec sa vraie histoire, sa vraie culture, sa langue maternelle. Qu'on en finisse avec les divisions communautaristes. Je souhaite aussi que la paix et l'amour règnent dans toutes les maisons, que l'unité et la solidarité restent toujours dans le cœur des Mauriciens. J'espère qu'il y ait plus de jeunes dans la politique mauricienne et que de bonnes décisions soient prises pour l'avancement du pays. Qu'il y ait moins de gens pauvres, plus d'emplois et d'activités pour les jeunes, et que, peu importe le gouvernement en place, les fléaux sociaux retiennent toute son attention.»

Faizal Ally Beegun, défenseur des travailleurs étrangers

Qu'il y ait une meilleure loi pour encadrer les travailleurs étrangers et mauriciens quand ils perdent leur travail. Le workfare programme n'est aucunement de l'argent sorti de la poche de gouvernement car les travailleurs licenciés reçoivent ce qu'ils ont contribué. Quant aux travailleurs étrangers clandestins qui sont jetés dans une cellule, à Mahébourg, c'est injuste. Il fait construire un centre d'accueil.

Radhakrishna Sadien Président de la Government Services Employees Association

«Le pays connaît un progrès économique dans plusieurs secteurs mais le social subit une dégradation des valeurs, des mœurs. La corruption est partout. Il faut commencer à favoriser la compétence à tous les niveaux. En ce qui concerne l'environnement, avec plus de développements, les drains sont devenus un gros problème.»

Renganaden Padayachy First Deputy Governor

«L'année 2018 a été une année riche. Notre pays continue sur sa lancée avec un record mondial au niveau de la longévité de la croissance économique. Cette croissance est équilibrée et distributrice car elle permet une baisse marquante du taux de chômage, une amélioration du pouvoir d'achat et une diminution des inégalités démontrée par la baisse de l'indice de Gini. Pour 2019, je souhaite que l'on continue sur cette voie. Cette année devra être celle du partage de la richesse, de la culture et de la connaissance. Faisons en sorte de rendre notre île meilleure tous ensemble et ayons une pensée spéciale pour les plus vulnérables à Maurice et à travers le monde.»

Belinda Ramtohul, Communications Manager de Vivo Energy Mauritius

«Cette période de fêtes et de réjouissances est aussi un moment propice pour réfléchir aux changements. Tant sur le plan personnel que professionnel. Il est important, dans les deux cas, de rester réaliste et voir de manière objective les choses positives à maintenir et les moins bonnes à changer. La façon d'être et d'agir sur le plan personnel influe beaucoup sur le comportement au travail. Donc je vais continuer à m'atteler à mes obligations familiales de manière responsable et aimante. Et j'attends que cela me procure l'énergie nécessaire pour continuer à être à la hauteur de mes tâches professionnelles au quotidien.»

Jocelyn Chan Low Historien

«Notre priorité numéro 1 doit être le combat contre la prolifération de la drogue. Nous avons une jeunesse qui est en pleine perte de vitesse. Nous travaillons avec les jeunes et nous voyons les ravages que cause la drogue. Qu'en 2019, il y ait une prise de conscience de la nécessité de combattre cette drogue. Au-delà des considérations politiques, c'est un problème de fond. Et nous devons nous y attaquer.»

Soondress Sawmynaden Président de l'Association des recteurs

«En 2019, notre challenge le plus important sera la drogue. Ce fléau ne cesse de causer des problèmes dans le pays. Il faut que cela change, que les jeunes se ressaisissent. En plus, avec la population vieillissante, l'avenir du pays repose sur les épaules de nos jeunes. Il faut aussi que les autorités et les stakeholders prennent leur rôle plus au sérieux. Nous avons besoin de campagnes soutenues et d'une vraie volonté politique.»

Kris Ponnusamy Ancien haut fonctionnaire

«Cette année sera pleine de défis pour l'île Maurice. Il y a beaucoup de projets d'infrastructure et il faudra faire attention qu'ils soient bien mis en œuvre. Qu'il y ait une vraie conscience de la dépense de l'argent public. Il faut moins de gaspillage et plus de discipline. Je souhaite aussi que nos valeurs intrinsèques ne disparaissent pas. Que l'on entende moins de vols, de viols, de meurtres.»

Noorani Aurdally Ancien président du district de Rivière-Noire

«Une île Maurice propre avec un ministre de l'Environnement à plein-temps. Je souhaite qu'il y ait moins de chiens errants. Nous serons à quelques pas des élections générales. Je souhaite un gouvernement responsable avec des ministres compétents qui ne provoquent pas de scandales. Il est aussi important d'accorder plus d'autonomie et plus de pouvoir aux collectivités locales.»

Christian Foo Kune Président des United Chinese Associations

«Que nous sachions tous trouver la complémentarité dans nos différences. Qu'elle devienne plutôt une force pour faire avancer la construction d'une île Maurice meilleure. Pour les Chinois, l'année du Chien va bientôt laisser place à celle du Cochon. L'année qui arrive a pour exigences l'assiduité au travail et la sagesse pour faire des réserves. C'est mon souhait pour tous mes compatriotes mauriciens. Bonne année, bonne santé et prospérité à tous !»

Megh Pillay, ex-Chief Executive Officer d'Air Mauritius

«À l'approche de l'échéance électorale, mon vœu le plus cher pour 2019 est que le pays se dote de dirigeants capables d'apporter bonheur et prospérité. Qu'on impose des obligations de résultat à ceux qui dépensent les fonds publics. Qu'ils s'engagent plus sur la concrétisation des projets et moins sur les montants disposés, afin que chaque famille, sans discrimination aucune, puisse vraiment avoir accès facile à l'éducation de qualité, un service de santé respectable, une Sécurité sociale raisonnable, un environnement sain et sûr, un réseau routier aux normes, des emplois et des perspectives de carrière basées sur le mérite, dans un modèle de société indemne de corruption.»

Sunil Bholah Ministre de l'Activité économique, de l'entreprise et des coopératives

«Que Dieu épargne la population des calamités naturelles, notamment des flash floods et cyclones. Je souhaite aussi que les Mauriciens prennent leur santé en considération, car au niveau de certaines maladies, notamment la diabète et l'hypertension, le pays est parmi ceux en tête de liste.»

Rico L'intelligent Président du village de Chamarel

«Premièrement, je souhaiterais voir la réalisation des promesses du manifeste électoral du gouvernement. À moins d'un an des élections générales, ce serait le minimum attendu. Mais aussi que le pays cesse d'être bêtement divisé par certains. Nous devons construire Maurice ensemble.»

Rashid Imrith, président de l'All Employees Confederation

«Nous serons en pleine campagne électorale cette année. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de retenue de la part des politiciens. Depuis les dernières élections générales, le pays a connu la paix sociale et ce n'est pas à cause d'une campagne électorale que la tranquillité dans laquelle vivent les Mauriciens sera bouleversée.»

Jasmine Toulouse Travailleuse sociale et artiste

«Une chose qui me tient toujours à cœur c'est la multi-culturalité de notre pays. Et mon vœu est que l'on construise sur cette multi-culturalité pour en faire une force.»

Jacqueline Sauzier, secrétaire générale de la Chambre d'agriculture

«Je souhaite la stabilité, sans surenchère économique, sociale et politique, pour un développement calme et serein. J'espère qu'une attention particulière sera accordée au secteur agricole, qui est dans une situation compliquée.»

Vikash Sewruttun Entrepreneur

«Mon premier vœu est naturellement de voir notre pays se redresser sur le plan économique. Je pense à tous ceux qui appartiennent à la classe moyenne et qui sont à la fois trop aisés pour être aidés et pas assez pour vivre décemment. Je souhaite voir les Mauriciens encore plus consciencieux. Gardons notre pays propre. Il faut se soucier de l'environnement en étant un exemple pour les autres. Soyons plus responsables et soyons le changement. Le changement commence par nous.»

Dominique Raya Fondatrice de Raya Cosmétiques

«À l'occasion de cette nouvelle année, je souhaite qu'il y ait davantage de prises de conscience de la part des Mauriciens au niveau de tout ce qui se passe autour de nous. Je souhaite également qu'il y ait plus de solidarité entre les communautés et plus d'authenticité dans nos démarches pour le futur de notre île. Je souhaite aussi que nos dirigeants donnent de la valeur à nos différentes cultures et encouragent nos sportifs et artistes à avancer. Bonne et heureuse année 2019 ! Que Dieu bénisse l'île Maurice.»

Isabelle Leste-Christome Fonctionnaire et mère

«Je souhaite que les parents mauriciens accordent plus de temps à leurs enfants. Et pour le pays, je voudrais que les automobilistes se rendent compte qu'il est important d'être responsable sur la route. À cause de l'imprudence de beaucoup, des enfants sont, aujourd'hui, orphelins et des parents ont perdu leurs enfants.»

Annelise Pigeot Travailleuse sociale

«Je souhaite que la croissance fulgurante du pays soit accompagnée des principes du développement durable, de justice sociale et de civisme pour que notre société devienne une société intégrée où chaque Mauricien y trouve sa place, tout en vivant en harmonie avec ses voisins. Que chacun puisse profiter du bien commun qu'offre ce développement, en ayant des opportunités pour contribuer à cela.»

Marie Noëlle Elissac-Foy Cofondatrice de Smart Moves for Entrepreneurs

«Un pays avec moins de violence, surtout envers les femmes et les enfants. Il est temps de réaliser aussi que nous polluons notre beau pays. Recycler, c'est bien mais refuser d'utiliser du plastique, c'est mieux. J'espère que les Mauriciens développeront enfin une vraie conscience écologique.»

Nethy Chunwan Responsable de conservation, Ebony Forest

«Je souhaite qu'il y ait plus de sensibilisation de la population au changement climatique et qu'on utilise mieux les énergies renouvelables qui nous entourent. Il nous faut un cursus scolaire basé sur la protection de l'environnement, pas seulement en classe mais aussi sur le terrain. La beauté de notre île c'est aussi l'entente entre nos différentes communautés. Il faut favoriser l'interculturalité.»

Christopher Lagane, cycliste

«J'espère que cette année sera très belle pour l'île surtout en vue des Jeux des îles, le moment le plus important du calendrier mauricien. Mon vœu le plus cher est que la sélection remporte les trois médailles d'or lors de cette 10e édition.»

Cynthia Gungadurdoss Accounts Office Manager

«Avant tout, bonne année à tous les Mauriciens. Que cette nouvelle année apporte beaucoup de bonheur dans les foyers pour qu'il y ait moins de crimes. Que ceux qui sont dans la pauvreté reçoivent l'aide qu'il leur faut pour s'en sortir. Je prie pour que le pays ne soit pas touché par les catastrophes naturelles et qu'il y ait moins d'accidents sur nos routes.»

Bradley Vincent, nageur

«Avec les Jeux des îles qui sont prévus en juillet, j'espère que les athlètes locaux vont briller de mille feux. Que tous puissent réaliser des jeux extraordinaires, d'autant que cette édition se déroulera à Maurice. L'objectif principal est que le pays se hisse sur la première marche du podium à la fin des neuf jours de compétition. Je souhaite également beaucoup de succès à tous mes amis qui seront engagés dans la natation.»

Adel Lague, footballeur

«Il faut que chaque Mauricien puisse prendre conscience que la santé est primordiale. J'espère aussi que chaque sportif réussisse dans sa discipline respective. La réussite sera présente si chacun y met du sien. J'espère juste que le succès sera derrière la porte pour chacun de nous.»

Bruno Dubarry CEO de l'Association of Mauritian Manufacturers

«Je souhaite aux Mauriciennes et aux Mauriciens, qui ont été nombreux à adresser leurs vœux pour les 50 ans d'Indépendance, de les faire suivre d'actions. En effet, tout a été dit ou presque, maintenant est le temps d'agir.»

Eddy Jolicoeur, CEO du Mauritius Institute of Directors

«J'espère que la cause de la bonne gouvernance avancera. Je plaide aussi pour une île Maurice qui fonctionne dans la transparence et qui soit dépourvue de toute forme de corruption. Je vais continuer à faire grandir les autres tout en donnant ce que j'ai reçu. Enfin, je prévois de me faire entendre pour dénoncer la violence et le trafic de drogue.»

Kate Foo Kune, badiste

«Il faut que la population mauricienne se rassemble et mette tout en œuvre afin que l'île soit plus propre et surtout moins polluante. Il faudra également éduquer les gens. Cela prendra du temps, mais il faut qu'ils prennent compte de cela, d'autant que nous avons l'opportunité de vivre sur une belle île.»

Dr Mukhesh Sooknundun Directeur de la Clinique du Nord

«Je souhaite que les Mauriciens se montrent plus tolérants et qu'ils réfléchissent bien avant d'agir. Maurice est un paradis et nous avons toujours vécu en harmonie. Donc, ne laissons pas les têtes brûlées nous diviser.»

Vikram Hurdoyal Entrepreneur et président du conseil de district de Flacq

«J'espère que 2019 sera meilleure en termes de développement économique et riche en projets pour le pays. Aussi, qu'il n'y ait pas de catastrophes naturelles. Je souhaite qu'il y ait plus d'entrepreneurs pour promouvoir les PME et qu'il y ait moins d'accidents sur la route.»

Bhawna Atmaram, Enseignante

«Mon vœu est de voir une île Maurice équitable où prévalent l'égalité des chances, la méritocratie, la justice sociale, le respect de l'environnement et des valeurs démocratiques ainsi que le renforcement des liens humains au cœur de nos aspirations communes. Alors, regardons-nous dans nos miroirs intérieurs, travaillons sur nous-mêmes afin de mettre fin aux préjudices qui nous séparent. Tendons la main aux autres.»

Benito Elisa, Représentant de la Locus Chain Foundation à Maurice

«Mon premier souhait c'est que les Mauriciens soient éduqués par les autorités gouvernementales et par les experts étrangers sur les avantages de la blockchain. L'émergence de cette technologie va créer beaucoup d'emplois pour les milliers de diplômés au chômage à Maurice. Une mention spéciale pour la cryptomonnaie. Que des lois soient introduites pour régulariser les investissements dans la cryptomonnaie et protéger les investisseurs individuels et institutionnels.»

Sidharth Sharma, Group CEO à Rose Hill Transport

«Que Maurice développe un sens communautaire plus prononcé. Qu'on respecte plus nos voisins, l'environnement, l'urbanisme et surtout qu'on soit plus courtois sur la route. Je souhaite que le fossé grandissant entre les riches et les pauvres cesse de s'accroître. Je voudrais que les jeunes du pays s'intéressent plus à la politique et à l'avenir de Maurice. Finalement, je voudrais qu'on devienne une vitrine écologique pour le monde.

Kiran Bhujun, Officer-in-Charge à l'université de Technologie

«Je souhaite que 2019 nous apporte l'avènement du Knowledge Hub ainsi que le soutien financier nécessaire pour créer les facilités et infrastructures requises pour attirer les étudiants étrangers. Je souhaite aussi que 2019 marque une nouvelle ère et que la qualité prime, dans l'administration et dans les cours de l'enseignement supérieur. Et que cette année apporte la reconnaissance, la compétence et le travail bien fait.»

Tania Diolle, membre du Mouvement patriotique

«Je souhaite que cette année, on puisse démarrer un assainissement des institutions publiques. Qu'on ait un meilleur fonctionnement de la fonction publique, du gouvernement et du Parlement. Et aussi qu'on ait une société plus apaisée, moins stressée... »

Adi Teelock, activiste

«Que ceux qui ont les pouvoirs politique et économique arrêtent de s'enfouir la tête dans le sable et prennent des décisions holistiques, cohérentes et courageuses qui sont de rigueur face aux défis du changement climatique. Que les différents acteurs de la société civile - y compris les médias - participent, sans démagogie ni catastrophisme, à la mobilisation autour de ces défis.»