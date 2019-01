Algérie: El Bina - Former les jeunes afin de participer à l'action politique

Alger — Le Mouvement El-Binaa El-Watani a mis en avant,dimanche à Alger, par la voix de son vice-président Ahmed Dane, l'importance de la formation des jeunes pour leur permettre de prendre part à l'action politique.

S'exprimant lors des travaux de la 1ère session sur "la formation des jeunes dirigeants", en présence du président du mouvement, Abdelkader Bengrina et des cadres du parti, M. Dane a relevé la "nécessaire prise en charge des jeunes à travers la promotion de la formation et la mise à leur disposition des connaissances leur permettant de contribuer à tous les domaines en vue de faire face aux défis politiques, économiques et sociaux auxquels est confrontée l'Algérie".

Il a appelé par la même tous les acteurs politiques à l'adoption de l'initiative du dialogue proposée par sa formation politique à l'effet de "renforcer le dialogue et d'échanger les vues et les idées dans le but d'opérer un changement positif au service de la patrie". L'action du mouvement s'inscrit dans "la continuité et ne se limite pas aux échéances électorales", a assuré M. Dane.

A ce propos, le vice-président du Mouvement El-Binaa El-Watani a mis en avant l'importance de "bénéficier de toute la composante de la société en vue de surmonter la conjoncture économique, sociale et politique difficile que traverse le pays à travers une participation collective à l'édification et à la protection de la patrie".

Il a souligné, en outre, la nécessité de "préserver les institutions de l'Etat et l'acquis démocratique, et de se conformer aux principes de la religion islamique basée sur la modération et l'ouverture, afin de réaliser le progrès et la modernisation".