Algérie: Renouvellement partiel du Conseil de la Nation - La victoire du FLN conforte sa position de leader sur la scène politique

- Le Coordinateur de l'Instance dirigeante du parti du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb a estimé, dimanche à Alger, que la victoire de son parti, qui a remporté la majorité des sièges du Conseil de la nation avec 29 sièges, lors de l'élection pour le renouvellement partiel de cette institution, devra "conforter la position de leader du parti sur la scène politique".

Lors d'un point de presse consacré à la présentation des résultats préliminaires de l'élection pour le renouvellement partiel du Conseil de la Nation, qui s'est déroulée samedi, M. Bouchareb a indiqué que " les résultats préliminaires de cette élection et qui devront être officialisés par le Conseil constitutionnel, confirment la victoire du parti du FLN ,qui a remporté la majorité des sièges à travers toutes les wilayas du pays (29 sièges)".

"Le parti a réalisé son objectif, en demeurant la première force politique dans le pays", a-t-il soutenu.

Soulignant que ces résultats confortent " la place de leader du parti sur la scène politique", M. Bouchareb a rappelé que son parti " est présent en force au sein du gouvernement, au niveau de l'Assemblée populaire nationale (APN) ainsi qu'au niveau des Assemblées populaires élues, communales et de wilaya".

"C'est la première fois que le parti obtient ce score dans l'élection pour le renouvellement du Conseil de la Nation, et ce, grâce à la place historique du parti et au programme ambitieux du chef du parti et président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika", outre "l'intégrité et l'éthique politiques dont jouissent les candidats", a-t-il ajouté.

Après avoir salué "les efforts consentis" par les services administratifs de l'Etat, les corps de sécurité, la justice ainsi que par les médias en vue de mener à bien ce rendez-vous, le Coordinateur de l'instance dirigeante du FLN a affirmé que ces échéances étaient "honnêtes, transparentes et conformes à l'esprit même de la Constitution". Un grand esprit de responsabilité s'est dégagé, lors de ces élections, chez le collège électoral au niveau des Assemblées communales et de wilayas, a affirmé M. Bouchareb.

Rappelant que son parti "avait perdu des sièges importants, à l'instar d'Alger en raison du laxisme de certains militants et le faible niveau de certains cadres du parti dans cette wilaya", M. Bouchareb a rappelé "la victoire du FLN dans plusieurs grandes wilayas dont Constantine, Oran, Batna, Sétif et Mascara".

Le FLN aura "son mot à dire" dans la prochaine présidentielle, a précisé M. Bouchareb, réitérant son soutien au président de la République et président du parti, M. Abdelaziz Bouteflika.

Par ailleurs, M. Bouchareb a réaffirmé la disposition de son parti à collaborer avec "toutes les formations politiques sans exception pour l'intérêt de l'Algérie", ajoutant que "le dénominateur commun était la mise en œuvre du programme du président de la République et sa concrétisation".

Concernant la position du FLN quant au communiqué rendu public par ministère de la Défense nationale en réponse à des articles de presse de militaires retraités, M. Bouchareb rappelé que "les missions de l'Armée nationale populaire (ANP) sont claires et ont été soulignées, à maintes reprises, par le vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat major de l'ANP". Il a ajouté que l'Armée "accomplit pleinement son rôle" et que son haut commandement "a affirmé, à plusieurs occasions, sa non implication dans la vie politique".

"Le ministère de la Défense nationale a le droit de répondre à ces déclarations qui tentent de détourner l'ANP de ses missions constitutionnelles", notamment lorsqu'il s'agit de la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays, a-t-il avancé.

M. Bouchareb a également démenti la tenue d'une quelconque rencontre avec les chefs des partis de l'Alliance présidentielle, comme relayé par certains médias.