Soudan: Le président souligne la profondeur des relations entre le Soudan et le Pakistan

Khartoum — Le président de la République Omar al-Bashir a souligné la profondeur et la force des relations soudano-pakistanaises soulignant la volonté du Soudan de les développer et de les transmettre à une perspective accueillante.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur Zahid Ali ambassadeur du Pakistan a déclaré que sa rencontre avec le président Al-Bashir avait pour sujet l'évolution des relations bilatérales entre son pays et le Soudan, les décrivant comme des relations développées et au mieux.

Zahid a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour la coopération qu'il a trouvée avec le gouvernement et le peuple soudanais tout au long de son travail au Soudan, qui a duré plus de dix ans, affirmant qu'il avait construit des relations solides entre le Pakistan et le Soudan dans tous les domaines, notamment économique, politique et de défense, il a exprimé l'espoir que ces relations se développent de plus en plus au profit de deux peoples.